Auto, Toyota resta leader mondiale vendite per il settimo anno di fila

La casa auto giapponese ha venduto 5,39 milioni di veicoli a livello globale nei primi sei mesi dell'anno, superando il rivale tedesco Volkswagen, fermo a circa 4,13 milioni di unità. Vendite record di elettrificate, ma calo in Cina e Medio Oriente

Toyota è leader mondiale di vendite di automobili per il settimo anno consecutivo. Nel primo semestre del 2026 infatti, la casa giapponese ha venduto 5,39 milioni di veicoli a livello globale nei primi sei mesi dell'anno, superando il rivale tedesco Volkswagen, fermo a circa 4,13 milioni di unità.

Numeri in calo per Cina e Medio Oriente

Le vendite complessive del gruppo, tuttavia, sono calate del 2,8% su base annua, prima flessione in due anni, penalizzate dalla domanda debole in Cina e dall'aumento dei prezzi della benzina legato alle tensioni in Medio Oriente. Le interruzioni logistiche connesse alla crisi mediorientale hanno inciso anche sulla produzione, scesa dello 0,3% a 5,51 milioni di veicoli; le esportazioni di Toyota dal Giappone verso il Medio Oriente sono crollate del 36%, a 104.093 auto. Le vendite all'estero del gruppo sono diminuite del 4,5%, a 4,30 milioni di veicoli, mentre quelle sul mercato interno sono cresciute del 4,4%, a 1,10 milioni di unità, trainate dal successo della nuova vettura elettrica bZ4X.