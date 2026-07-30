Auto, Toyota resta leader mondiale vendite per il settimo anno di fila

La casa auto giapponese ha venduto 5,39 milioni di veicoli a livello globale nei primi sei mesi dell'anno, superando il rivale tedesco Volkswagen, fermo a circa 4,13 milioni di unità. Vendite record di elettrificate, ma calo in Cina e Medio Oriente
Toyota è leader mondiale di vendite di automobili per il settimo anno consecutivo. Nel primo semestre del 2026 infatti, la casa giapponese ha venduto 5,39 milioni di veicoli a livello globale nei primi sei mesi dell'anno, superando il rivale tedesco Volkswagen, fermo a circa 4,13 milioni di unità.
Numeri in calo per Cina e Medio Oriente
Le vendite complessive del gruppo, tuttavia, sono calate del 2,8% su base annua, prima flessione in due anni, penalizzate dalla domanda debole in Cina e dall'aumento dei prezzi della benzina legato alle tensioni in Medio Oriente. Le interruzioni logistiche connesse alla crisi mediorientale hanno inciso anche sulla produzione, scesa dello 0,3% a 5,51 milioni di veicoli; le esportazioni di Toyota dal Giappone verso il Medio Oriente sono crollate del 36%, a 104.093 auto. Le vendite all'estero del gruppo sono diminuite del 4,5%, a 4,30 milioni di veicoli, mentre quelle sul mercato interno sono cresciute del 4,4%, a 1,10 milioni di unità, trainate dal successo della nuova vettura elettrica bZ4X.
Boom delle elettrificate
Sul fronte delle vendite globali di veicoli elettrificati - trainate dagli ibridi - sono salite del 9,1%, a 2,71 milioni di unità, mentre quelle di veicoli elettrici a batteria sono quasi triplicate, raggiungendo 193.170 unità: entrambi i dati rappresentano record per un primo semestre. Per area geografica, le vendite in Cina sono scese del 17,1%, a 694.670 unità, e quelle in Medio Oriente del 21,6%, a 218.855 auto. Il Nord America ha invece registrato un lieve aumento dello 0,9%, a 1,45 milioni di veicoli, sostenuto dalla domanda di modelli ibridi.
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