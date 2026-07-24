Interni

Gli interni sono stati completamente ridisegnati anche in virtù delle dimensioni maggiorate rispetto al passato. Più spazio per le gambe e ma anche per la testa dunque e maggiore comodità. Il bagagliaio tocca i 410 litri che diventano 1.400 litri se si abbattono le sedute posteriori e a questo si aggiunge il frunk anteriore da 107 litri. L’abitacolo ha un design minimalista, con i tre display dell’MBUX Superscreen a dominare la scena, con tre schermi rispettivamente da 10,25 per il quadro strumenti e 14’’ per il touch screen multimediale (stesse dimensioni per lo schermo passeggero) e il tunnel centrale flottante a rendere più dinamico lo spazio.

Tecnologie integrate

L’infotainment, basato sull’ultima versione di MBOS integra Chat GPT e Google Gemini. Da questo punto di vista è stato integrato il nuovo Assistente Virtuale MBUX che è molto più avanzato rispetto al passato: è stato pensato come un vero e proprio interlocutore, capace di svolgere dialoghi complessi e possiede una memoria a breve termine. Combina appunto l'intelligenza artificiale di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini e questo gli consente di sfruttare al meglio i punti di forza dei diversi modelli a seconda della situazione. In base al contesto, il sistema accede a diverse fonti all'interno della stessa conversazione.