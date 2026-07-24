Il suv compatto della Stella si rinnova, con un’evoluzione stilistica e improntata anche sulla gamma delle motorizzazioni. Quattro allestimenti disponibili, con l’arrivo sul mercato a novembre delle versioni elettriche e poi dal 2027 anche della varianti ibride
Proporzioni sportive, carattere distintivo e confort di livello superiore. Migliorare un best seller non è mai facile ma con Mercedes GLA la Stella vuole riuscire in questo compito grazie ad una vettura pronta a rinnovarsi ancora per rimanere ai vertici del mercato.
Il design rinnovato
Al frontale spicca la nuova griglia illuminata, con nuovi gruppi ottici. La silhouette più sportiva è ben visibile anche nell’assetto ribassato di 20 mm rispetto al passato, con cerchi da 18 a 20’’. La lunghezza arriva a 4,56 metri, 14,3 cm in più rispetto al passato con il passo che ora misura 2,79, 6,1 cm in più della generazione precedente. Grande anche la cura aerodinamica, con un Cx di 0,27 che migliora ulteriormente il dato della generazione precedente.
Interni
Gli interni sono stati completamente ridisegnati anche in virtù delle dimensioni maggiorate rispetto al passato. Più spazio per le gambe e ma anche per la testa dunque e maggiore comodità. Il bagagliaio tocca i 410 litri che diventano 1.400 litri se si abbattono le sedute posteriori e a questo si aggiunge il frunk anteriore da 107 litri. L’abitacolo ha un design minimalista, con i tre display dell’MBUX Superscreen a dominare la scena, con tre schermi rispettivamente da 10,25 per il quadro strumenti e 14’’ per il touch screen multimediale (stesse dimensioni per lo schermo passeggero) e il tunnel centrale flottante a rendere più dinamico lo spazio.
Tecnologie integrate
L’infotainment, basato sull’ultima versione di MBOS integra Chat GPT e Google Gemini. Da questo punto di vista è stato integrato il nuovo Assistente Virtuale MBUX che è molto più avanzato rispetto al passato: è stato pensato come un vero e proprio interlocutore, capace di svolgere dialoghi complessi e possiede una memoria a breve termine. Combina appunto l'intelligenza artificiale di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini e questo gli consente di sfruttare al meglio i punti di forza dei diversi modelli a seconda della situazione. In base al contesto, il sistema accede a diverse fonti all'interno della stessa conversazione.
Motori di nuova Mercedes GLA
La nuova Mercedes GLA avrà tre opzioni per le motorizzazioni, tutte elettriche: la 200 da 165 kW con batteria da 58 kWh, la 250+ da 200 kW e la 350 4Matic da 260 kW, con le ultime due versioni equipaggiate con accumulatore da 85 kWh. L’autonomia complessiva tocca i 657 km. All’inizio del 2027 la nuova GLA arriverà anche con una batteria da 71 kWh ma soprattuto anche con nuove motorizzazioni termiche elettrificate. Il 1.5 a quattro cilindri turbo avrà un motore con supporto di un’unità elettrica da 22 kW e una batteria da 1,3 kWh.
Prezzo e allestimenti
In arrivo sul mercato a novembre, la nuova GLA sarà disponibile in quattro allestimenti, con l’introduzione dell’inedita Style Line. A questa si affiancherà la versione Progressive Line e le due varianti più sportive AMG Line e AMG Line Plus. Per la prima volta saranno disponibili anche il Night Pack e la Night Edition. Il prezzo di nuova Mercedes GLA è fissato a partire da 46.972 euro per la GLA 200, 52.706 euro per la GLA 250+ e 56.036 euro per GLA 350 4MATIC. Un listino molto interessante se si comparato con quello del mercato tedesco ma soprattutto se raffrontato a quelli dell'attuale gamma EQA/GLA.