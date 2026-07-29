Audi Q9, svelato il SUV più grande di sempre: le caratteristiche

La casa automobilistica dei Quattro Anelli ha presentato li suo nuovo suv di grandi dimensioni e a sette posti. Vanta un motore V6 diesel e tecnologie che la pongono al vertice della gamma del brand di Ingolstadt. Gli ordini sono già aperti, con le prime consegne previste a novembre, prezzo per l’Italia a partire da 116.900 euro

La nuova Audi Q9 è lunga 5,31 metri, praticamente 25 cm in più rispetto alla Q7 che in precedenza aveva il primato di vettura di vertice con questa configurazione. E’ larga 2,21 metri e alta 1,81 metri con un passo di 3,14 metri. A bordo ci sarà spazio per sette persone. Al frontale troviamo i nuovi stilemi del marchio tedesco, con la mascherina Singleframe che è realizzata in un’unica struttura che integra anche i gruppi ottici. La calandra, su richiesta, può essere anche illuminata. La vista laterale evidenzia le dimensioni generose e in particolare il passo superiore ai 3 metri. In coda troviamo eleganti gruppi ottici OLED ricurvi, uniti da una barra LED che integra ancheggi quattro anelli di Audi illuminati e la targa integrata nel paraurti.

Interni di Audi Q9



In abitacolo troviamo una plancia digitale con il nuovo MMI Panoramic Display che include quadro strumenti OLED da 12,3’’, touch screen per l’infotainment da 14,5’’ e infine lo schermo per il passeggero anteriore che è di serie, anch’esso da 12,’3’’, con funzione privacy per non distrarre il conducente durante la marcia. Alla configurazione a sette posti si aggiunge anche quella a sei posti opzionale, con la seconda fila con le poltrone singole. Sulla testa spicca il tetto panoramico da 1,5 metri quadrati già di serie. Tutte le sedute sono con design sportivo e con regolazione elettrica mentre debuttano l’apertura e la chiusura elettrica delle porte inclusa nell’equipaggiamento.

Motori

Audi Q9 avrà una gamma motori che inizialmente sarà composta da diesel V6 con tecnologia ibrida MHEV Plus. In Germania è prevista una versione con il 3.0 TDI da 299 CV e 630 Nm di coppia mentre in altri mercati sarà proposta anche una variante da 245 CV e 500 Nm di coppia. Al momento non è ancora stata dettagliata la distribuzione nei singoli mercati di queste motorizzazioni. Di serie ci saranno anche le sospensioni pneumatiche adattive, che consentiranno di avere un’escursione da terra fino a 90 mm.