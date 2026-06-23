Audi A3, novità tecnologiche e restyling della quarta generazione

La berlina compatta della casa di Ingolstadt si rifà il look. Tecnologia più avanzata all'insegna della digitalizzazione e interni radicalmente rinnovati. Disponibile con motori plug-in hybrid, TDI, TFSI, mild-hybrid ed RS con potenze da 116 cv a fino a 400 cv e trazione anteriore o integrale quattro. Per la A3 e-hybrid fino a 143 km di autonomia elettrica. Arriverà nelle concessionarie italiane a ottobre 2026

Gli interni sono radicalmente rinnovati, fortemente caratterizzati dall’innovativo "Audi digital stage": una soluzione portata al debutto da Audi Q6 e-tron e condivisa dai nuovi modelli Audi di gamma media e superiore nonché dalla più recente generazione di Audi Q3. L’Audi digital stage (palcoscenico digitale), di serie sin dal primo livello di allestimento – è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI. Il display panoramico MMI, nello specifico, è contraddistinto dal design curvo e si avvale di sfondi chiari per una maggiore leggibilità, con la possibilità di drag and drop delle icone. Nuovo design anche per la console: il vano dedicato allo smartphone è ora orientato verso il conducente per una ricarica wireless a 25 Watt. Il volante, proposto in tre diverse configurazioni, ha comandi lungo le razze che prevedono un azionamento parzialmente fisico anziché totalmente touch.

L’anima della nuova versione è hi-tech, con dotazioni derivanti dai modelli di classe superiore, la digitalizzazione degli interni e l'ampia gamma dei sistemi di assistenza alla guida.

Gli ADAS

Tra i sistemi predittivi spicca l’assistente adattivo alla guida evoluto che, in abbinamento al cambio automatico, supporta il conducente regolando automaticamente la distanza dal veicolo che precede. Grazie all’integrazione con i dati online, l’assistente adattivo alla guida evoluto è in grado di agire indipendentemente dalla presenza di un limite di corsia, a vantaggio del comfort e della sicurezza in contesti rurali o urbani privi di segnaletica orizzontale.

Il sistema prevede la funzione di cambio corsia assistito: in autostrada, ad andature superiori a 90 km/h, indica se e in quale direzione sia possibile cambiare corsia tramite delle frecce bianche all’interno del quadro strumenti.

Due le funzioni inedite sul modello: la frenata automatica a semaforo rosso e l’adattamento delle logiche d’intervento ai dati di scorrimento del traffico. Nel primo caso, qualora la vettura non si sia totalmente arrestata, Audi A3 riprende automaticamente la marcia allo scattare del verde. Nel secondo, il veicolo armonizza la velocità di reazione all’andatura media degli altri veicoli.

Quanto ai sistemi di parcheggio, a richiesta le quattro telecamere grandangolari forniscono un'immagine a 360 gradi dell'area circostante il veicolo. L’ausilio al parcheggio evoluto – portato al debutto da nuova Audi Q3 – consente di “insegnare” alla vettura sino a 5 diverse manovre. Se l’accesso a una zona di sosta o a un garage è particolarmente impegnativo, è sufficiente addestrare l’auto un’unica volta perché in seguito agisca autonomamente. Parallelamente, il remote parking pilot consente di gestire le manovre anche fuori dall’abitacolo, avviando e controllando le operazioni di parcheggio da remoto tramite l’app myAudi sul proprio smartphone.

Motorizzazioni, potenza e autonomia di nuova Audi A3

Diverse le motorizzazioni disponibili con powertrain TFSI, TDI, mild hybrid, plug-in hybrid e RS con potenze da 116 cv a 400 cv. La gamma si compone delle varianti Sportback, sedan e allstreet.

Quest'ultima crossover urbana è profondamente caratterizzata dall’assetto rialzato con motori TFSI e TDI e potenze da 116 cv a 150 cv.

La variante Audi A3 e-hybrid è inoltre disponibile con un powertrain plug-in declinato in due livelli di potenza: 204 cv e 272 cv. L’autonomia massima dichiarata in modalità puramente elettrica è di 143.

Le sportive Audi S3 e Audi RS 3 condividono, sebbene a fronte di una taratura diversa, la trazione integrale quattro con torque splitter per la distribuzione attiva e totalmente variabile della spinta tra le ruote posteriori a vantaggio di reattività, rigore direzionale e drift. Audi S3, nello specifico, è mossa da un 4 cilindri 2.0 TFSI da 333 cv, mentre Audi RS 3 adotta il 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 cv.