Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Patente, solo l’8% degli automobilisti supererebbe oggi l’esame di teoria. L'analisi

Motori

Lo segnalano gli esperti di AutoScout24, piattaforma leader per il mercato delle auto online, che ha deciso di rimettere alla prova un campione di automobilisti italiani con una simulazione del quiz di teoria, realizzata con il supporto di Egaf Edizioni e in collaborazione con Confarca e Unasca, le principali associazioni italiane di autoscuole

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cosa potrebbe succedere se, a distanza di tempo, si tornasse a studiare per tentare di superare ancora una volta l'esame per la patente B? A dare questa risposta è stata una analisi condotta dagli esperti di AutoScout24, piattaforma leader per il mercato delle auto online che ha deciso di rimettere alla prova gli automobilisti italiani con una simulazione del quiz di teoria, realizzata con il supporto di Egaf Edizioni e in collaborazione con Confarca e Unasca, le principali associazioni italiane di autoscuole. Il risultato emerso? Su oltre 4.000 quiz completati, solo l’8% supererebbe oggi l’esame a pieno titolo.

Gli errori più comuni

Ecco, poi, altri dati curiosi emersi dallo studio. A livello territoriale, le regioni con il tasso più alto di promossi sono state Trentino-Alto Adige (12%), Abruzzo (11,9%) e Umbria (11,7%), seguite da Toscana (11,2%) e Basilicata (11,1%). In fondo alla classifica si trovano invece Calabria (3,9%) e Marche (4,1%), seguite a pari merito da Sardegna e Sicilia (5,3%). Non si tratta, comunque, di una bocciatura completa, anche considerando che il campione a livello nazionale ha risposto in media correttamente a 15 domande su 20. Tra gli errori più comuni, però, sono emersi principalmente quelli relativi ai quesiti sulla segnaletica e sulla corretta lettura delle situazioni stradali.

Approfondimento

Esame patente, le novità 2026 e cosa cambia

Il margine di errore

Gli oltre 4.000 automobilisti coinvolti avevano ottenuto la patente B da oltre 5 anni e si sono cimentati con un test di 20 domande a quiz selezionate tra quelle convalidate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzate in sede di esame. Considerando che l’attuale test ufficiale prevede 30 domande e consente 3 errori, per superare la simulazione, gli utenti non avrebbero dovuto commettere più di 2 errori su 20 domande (10%), considerando lo stesso rapporto dell’esame ufficiale 

Non solo teoria

Anche nella prova pratica, comunque, emergono delle difficoltà.  Secondo la rilevazione condotta tra le autoscuole associate a Confarca e Unasca, gli errori che più spesso compromettono la promozione riguardano soprattutto gli incroci, indicati dal 59% delle autoscuole intervistate, seguiti dagli elementi e dalle caratteristiche stradali speciali, come rotonde, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, gallerie, salite o discese, segnalati dal 48%. Tra le criticità più frequenti ci sono anche il parcheggio e l’uscita dallo spazio di parcheggio (41,4%), i cambiamenti di direzione e di corsia (31%) e il sorpasso o superamento di ostacoli (31%).

Il contesto dell'esame

Anche il contesto in cui si svolge l’esame può fare la differenza: per il 72% delle autoscuole la dimensione della città, la difficoltà delle strade e il traffico incidono molto o abbastanza sul risultato finale. La quasi totalità degli intervistati ha segnalato, poi, che la strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h) risulta come il contesto in cui i candidati incontrano più difficoltà o commettono più errori (93%). Un ultimo fattore è emerso. L’ansia del candidato incide secondo l’86% delle autoscuole, mentre per il 90% anche l’atteggiamento dell’esaminatore può influire sul livello di stress durante la prova. Un elemento che conferma come l’esame di guida sia anche una prova di lucidità: conoscere le regole e saper manovrare l’auto è fondamentale, ma spesso la vera sfida è riuscire a farlo sotto pressione.

 

Approfondimento

Auto, in Italia al volante quasi un milione di over 80
FOTOGALLERY

Getty e Ipa

1/10
Auto

Multa per l'aria condizionata in auto, ecco in quali casi si rischia

L'aria condizionata è uno dei rimedi contro il caldo, ma non sempre la si può usare in auto, pena multe salatissime. Ecco i casi in cui bisogna tenerla spenta

Vai alla Fotogallery

Motori: ultime notizie

Ferrari, Ft: "Per Luce già raggiunti target di vendita del 2026"

Motori

Il quotidiano economico ha segnalato che l'obiettivo sarebbe stato raggiunto "grazie alla forte...

Auto, Toyota resta leader mondiale vendite per il settimo anno di fila

Motori

La casa auto giapponese ha venduto 5,39 milioni di veicoli a livello globale nei primi sei mesi...

Kit emergenza in auto, cosa serve davvero: dalla legge ai consigli

Auto

Il kit di emergenza non coincide con una valigetta piena di accessori. In Italia il Codice della...

Nuova Mercedes GLA, svelato in anteprima il nuovo suv compatto

Gianluca Sepe

Camper o van, quale scegliere per le vacanze

Auto

Van e camper rispondono a esigenze diverse. Il primo privilegia maneggevolezza, consumi e...

I più letti