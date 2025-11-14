Auto, in Italia al volante quasi un milione di over 80

Da un’analisi realizzata da Facile.it, potrebbero esserci quasi 1 milione di automobilisti over 80 al volante. L’azienda ha esaminato un campione di oltre 5 milioni di preventivi RC auto e ha scoperto che il 3% di questi è intestato ad un assicurato nato prima del 1945. Dallo studio è emerso che allo scoccare dell’ottantesimo anno di età, il premio medio Rc auto tende ad aumentare in modo importante.

L’età dell’assicurato incide sull’RC auto

Se è vero che gli automobilisti più adulti possono sicuramente contare su una maggiore esperienza al volante, è altrettanto vero che, con l’avanzare dell’età alcune capacità fisiche quali vista, udito e riflessi potrebbero indebolirsi. Facile.it ha analizzato un campione di preventivi uniformi raccolti nel 2025 e relativi ad automobilisti in prima classe di merito, residenti in Lombardia, con auto di cilindrata 1.200 - 1.400 cc e con la formula guida esperta. A parità di condizioni assicurative, il premio medio RC auto per un automobilista con età compresa tra gli 80 e gli 89 anni è pari a 356 euro, vale a dire il 10% in più rispetto a chi ha un’età compresa tra i 50 e i 59 anni e addirittura il 15% in più se confrontato con assicurati di età compresa tra i 60 e i 69 anni. “La possibilità di causare un sinistro è uno degli elementi principali che le compagnie tengono in considerazione per calibrare le loro tariffe assicurative” spiegano gli esperti di Facile.it. “L’esperienza dell’automobilista è importante, ma, superata una certa anzianità di guida questo aspetto tende a pesare meno. Ciò potrebbe spiegare come mai, a parità di condizioni, le tariffe proposte dalle compagnie agli over 80 siano così elevate".