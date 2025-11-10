Autostrade dello Stato: 18,5 milioni per la sicurezza infrastrutturale

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Autostrade dello Stato: 18,5 mln per sicurezza infrastrutturale. Cosa prevede il decreto

Economia
©Getty

Il piano comprende attività avanzate di monitoraggio e sorveglianza e l’adozione di sistemi intelligenti basati su droni, sensori di ultima generazione e piattaforme digitali potenziate dall’IA per la raccolta e l’analisi dei dati.

ascolta articolo

Innovazione al servizio della sicurezza autostradale attraverso il monitoraggio continuo e la sorveglianza delle infrastrutture con tecnologie all'avanguardia destinate a migliorare l'esperienza di viaggio degli utenti. Sono questi gli obiettivi dei progetti innovativi avviati da Autostrade dello Stato con un finanziamento pari a 18,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. 

Cosa prevede il piano adottato

La società  ha spiegato in una nota che il piano dei progetti è stato formalizzato con un decreto adottato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attraverso l'elaborazione di un sistema complesso e articolato di sorveglianza, l'obiettivo della società è passare da una manutenzione reattiva ad una preventiva. Il piano è stato formalizzato con il decreto adottato dal Ministro Matteo Salvini. I progetti comprendono non solo attività avanzate di monitoraggio e sorveglianza, ma anche una serie di interventi tecnologici finalizzati all'innalzamento dei livelli di sicurezza lungo la rete autostradale statale gestita dalle società partecipate: AT-CN Autostrada Asti-Cuneo, CAV Concessioni Autostradali Venete, SITAF Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus e SITMB Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco.

Potrebbe interessarti

Autostrade, verso rimborsi agli utenti per code legate ai cantieri

Economia: Ultime notizie

Arena di Verona, ogni euro investito ne genera 6,3 per l'Italia

Economia

Nomisma ha calcolato l’impatto economico, sociale e turistico del teatro scaligero. la Fondazione...

Autostrade dello Stato: 18,5 milioni per la sicurezza infrastrutturale

Economia

Il piano comprende attività avanzate di monitoraggio e sorveglianza e l’adozione di sistemi...

Amazon, nuova politica sui resi di Natale: ecco cosa cambia

Economia

Il colosso fondato da Jeff Bezos allunga il periodo in cui è possibile restituire gli acquisti...

Bce verso il rimpasto dei vertici, si apre la corsa al dopo Lagarde

Economia

Secondo alcune fonti informate citate dal Financial Times, i ministri delle finanze dell'Eurozona...

Autostrade, verso rimborsi agli utenti per code legate ai cantieri

Economia

Gli automobilisti pagano la tariffa intera al casello anche quando, a causa dei lavori...

Economia: I più letti