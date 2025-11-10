Autostrade dello Stato: 18,5 milioni per la sicurezza infrastrutturale

Autostrade dello Stato: 18,5 mln per sicurezza infrastrutturale. Cosa prevede il decretoEconomia
Il piano comprende attività avanzate di monitoraggio e sorveglianza e l’adozione di sistemi intelligenti basati su droni, sensori di ultima generazione e piattaforme digitali potenziate dall’IA per la raccolta e l’analisi dei dati.
Innovazione al servizio della sicurezza autostradale attraverso il monitoraggio continuo e la sorveglianza delle infrastrutture con tecnologie all'avanguardia destinate a migliorare l'esperienza di viaggio degli utenti. Sono questi gli obiettivi dei progetti innovativi avviati da Autostrade dello Stato con un finanziamento pari a 18,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
Cosa prevede il piano adottato
La società ha spiegato in una nota che il piano dei progetti è stato formalizzato con un decreto adottato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attraverso l'elaborazione di un sistema complesso e articolato di sorveglianza, l'obiettivo della società è passare da una manutenzione reattiva ad una preventiva. Il piano è stato formalizzato con il decreto adottato dal Ministro Matteo Salvini. I progetti comprendono non solo attività avanzate di monitoraggio e sorveglianza, ma anche una serie di interventi tecnologici finalizzati all'innalzamento dei livelli di sicurezza lungo la rete autostradale statale gestita dalle società partecipate: AT-CN Autostrada Asti-Cuneo, CAV Concessioni Autostradali Venete, SITAF Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus e SITMB Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco.