Autostrade dello Stato: 18,5 milioni per la sicurezza infrastrutturale

Il piano comprende attività avanzate di monitoraggio e sorveglianza e l’adozione di sistemi intelligenti basati su droni, sensori di ultima generazione e piattaforme digitali potenziate dall’IA per la raccolta e l’analisi dei dati.

Cosa prevede il piano adottato

La società ha spiegato in una nota che il piano dei progetti è stato formalizzato con un decreto adottato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attraverso l'elaborazione di un sistema complesso e articolato di sorveglianza, l'obiettivo della società è passare da una manutenzione reattiva ad una preventiva. Il piano è stato formalizzato con il decreto adottato dal Ministro Matteo Salvini. I progetti comprendono non solo attività avanzate di monitoraggio e sorveglianza, ma anche una serie di interventi tecnologici finalizzati all'innalzamento dei livelli di sicurezza lungo la rete autostradale statale gestita dalle società partecipate: AT-CN Autostrada Asti-Cuneo, CAV Concessioni Autostradali Venete, SITAF Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus e SITMB Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco.