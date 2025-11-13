Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Come controllare il livello dell'olio motore: la guida

Motori
©Getty

Controllare periodicamente il livello dell'olio motore nella nostra auto è molto importante per un corretto funzionamento del mezzo ed evitare danni alle parti meccaniche

Uno degli interventi più importanti per la manutenzione della propria auto è il controllo del livello dell'olio motore, che va effettuato periodicamente per consentire un corretto funzionamento del mezzo.

Come farlo in maniera corretta

Dobbiamo parcheggiare l'auto su un terreno pianeggiante e non effettuare le misurazioni col motore caldo: aspettiamo qualche minuto che il motore si raffreddi. All'interno del cofano in tutte le auto è presente una piccola asta (di solito con un'impugnatura colorata) che va estratta e servirà per la misurazione.  L'astina va estratta, pulita e poi reinserita completamente nel serbatoio dell'olio. A quel punto estrarla di nuovo e "leggere" il livello dell'olio, che deve stare tra le tacche "MIN" e "MAX".

Se è al di sotto del minimo, bisognerà aggiungere olio: facciamolo lentamente controllando il rabbocco, stando attenti a non superare il livello massimo. Il tappo del serbatoio dell'olio è solitamente colorato con un simbolo sopra. Stiamo anche attenti a leggere quale tipo di olio aggiungere, come riportato dal manuale dell'auto. 

Motori: ultime notizie

Smart #5, la più grande di sempre: il test drive

Stefano Santini

Come controllare il livello dell'olio motore: la guida

Motori

Controllare periodicamente il livello dell'olio motore nella nostra auto è molto importante per...

MOST è la rete per la mobilità sostenibile che unisce: l'evento a Roma

Motori

La rete del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile è distribuita in 13 regioni italiane e...

Fiat Grande Panda è Auto Europa 2026

Auto

La vettura italiana ha superato in finale la concorrenza delle altre sei finaliste, tra cui la...

Rodaggio auto nuova, come farlo correttamente e perché è importante

Motori

Per i primi 1000 km circa di una nuova vettura bisognerebbe non "chiedere troppo" al motore. Ma...

I più letti