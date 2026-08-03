Auto, i modelli più venduti a luglio 2026: la classifica

A guidare le vendite è sempre Fiat Panda. Il mercato italiano delle autovetture mantiene un andamento positivo anche nel mese di luglio, pur mostrando un ritmo di crescita più contenuto. Con 123.184 immatricolazioni, il mese registra un incremento del 3,9% rispetto a luglio 2025. Nel bilancio dei primi 7 mesi dell’anno c'è un avanzamento dell’8,9% rispetto al periodo gennaio-luglio 2025. Vediamo la top 10 delle auto più vendute in Italia a luglio 2026
- La piccola di Stellantis è una presenza costante in vetta alle auto più vendute in Italia. Si conferma anche a luglio 2026 con 8.460 unità
- Subito dietro Dacia Sandero, che si è recentemente rinnovata. 4.785 vetture piazzate sul mercato
- Terzo posto ancora per il Gruppo Renault, con la Clio. A luglio vendute 3.203 vetture in Italia
- Stellantis occupa il quarto posto con la Grande Panda, che immatricola 2.931 vetture a luglio 2026
- Ancora un'auto del gruppo Stellantis al quinto posto: Citroen C3 ha immesso sul mercato italiano 2.898 unità nel mese scorso
- Sempre tra le più vendute Toyota Yaris Cross: a luglio immatricolate in Italia 2.829 vetture
- Ancora Dacia al settimo posto, con il suo suv Duster: ne sono stati venduti 2.691 a luglio 2026 nel nostro mercato
- Anch'essa rinnovata recentemente, Jeep Avenger si piazza all'ottavo posto tra le auto più vendute in Italia a luglio 2026: ne sono state immatricolate 2.603
- La versione tradizionale di Yaris resta anch'essa tra le più gradite dal pubblico, con 2.580 unità vendute e aluglio 2026
- Terza Toyota in top 10 la piccola della casa giapponese, la Aygo X. Sul mercato italiano ha venduto 2.245 auto a luglio 2026