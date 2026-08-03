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Auto, i modelli più venduti a luglio 2026: la classifica

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A guidare le vendite è sempre Fiat Panda. Il mercato italiano delle autovetture mantiene un andamento positivo anche nel mese di luglio, pur mostrando un ritmo di crescita più contenuto. Con 123.184 immatricolazioni, il mese registra un incremento del 3,9% rispetto a luglio 2025. Nel bilancio dei primi 7 mesi dell’anno c'è un avanzamento dell’8,9% rispetto al periodo gennaio-luglio 2025. Vediamo la top 10 delle auto più vendute in Italia a luglio 2026

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