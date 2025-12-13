Auto economiche, 10 modelli con prezzo sotto i 20 mila euro

Auto economiche, da Panda a Duster: ecco 10 modelli con prezzo sotto i 20 mila euro
Il mercato ha visto un’impennata dei listini negli ultimi anni ma esistono ancora alcune vetture che mantengono un costo relativamente abbordabile. Ecco una classifica con 10 modelli che mantengono ancora un prezzo sotto la soglia dei 20.000 euro
- Dacia Sandero Streetway rimane uno dei modelli più economici sul mercato, con il prezzo che parte da 14.800 euro per l’allestimento Essential nella motorizzazione SCe 65 mentre arriva a 16.600 euro per la versione ECO-G a GPL
- Anche la versione “rialzata” di Dacia Sandero mantiene un listino contenuto. In questo caso si parte dai 17.500 euro della versione Bi-Fuel ma in questo caso nell’allestimento Expression
- La Fiat Panda o meglio la Pandina, com’è stata ribattezzata dopo la nascita di Grande Panda, ha un costo di partenza di 15.950 euro per la versione Hybrid, con la possibilità scendere anche sotto i 10.000 euro sfruttando promozioni e finanziamento
- E a proposito del marchio italiano e di questo iconico modello, anche la Fiat Grande Panda rimane seppur di poco al di sotto dei 20.000 euro, con un listino di partenza di 18.900 euro per la versione ibrida
- MG Motor invece punta su offerte molto aggressive per mantenere i listini di alcuni modelli sotto i 20.000 euro. Come accade per MG ZS che con le promozioni arriva a 14.900 euro
- Piccola rivoluzione per il best seller della Losanga, con la nuova Renault Clio che si è mostrata più matura e decisamente diversa rispetto al passato. Anche in questo caso il listino parte da 18.900 euro
- Quando si parla di best seller sul mercato non ci si può dimenticare della nuova Citroen C3. La compatta del Double Chevron continua a macinare immatricolazioni, grazie proprio al suo prezzo di partenza, 16.400 euro
- Dall’Europa alla Corea, dove la piccolissima Kia Picanto rimane sempre uno dei modelli più abbordabili sul mercato offrendo al contempo anche dotazioni più che complete. In questo caso il listino attacca a 16.500 euro
- Analogo il discorso per la “cugina” Hyundai i10. La city car del marchio asiatico che fa parte dello stesso gruppo e con Picanto condivide quasi tutto, eccetto il design, parte da 16.950 euro
- Chiudiamo da dove abbiamo iniziato, vale a dire con Dacia. Nella gamma del brand di Gruppo Renault c’è infatti anche Duster che nella nuova versione mantiene un listino economico seppur aumentato rispetto al passato, con 19.900 euro per la versione GPL