XPENG svela la G9L, la nuova ammiraglia premium tecnologica

Tutti i dettagli per il mercato europeo del nuovo suv della casa cinese verranno svelati al Salone dell'Auto di Parigi ad ottobre. Per ora si sa che ci sarà una versione a 6 posti e si punterà su lusso e tecnologia
Svelate in Cina le prime immagini del nuovo XPENG G9L, il suv tecnologico premium che farà il suo debutto europeo al Salone dell'Auto di Parigi il prossimo ottobre.
Sarà l'ammiraglia della casa, che arrichisce la famiglia G9 aggiungendo la "L" di Luxury. Il modello eredita i pilastri tecnologici, di sicurezza e di qualità costruttiva per rendere le più recenti innovazioni in ambito AI sempre più accessibili al pubblico europeo.
Sicurezza e non solo
XPENG G9L ha al centro dei suoi obiettivi quello di soddisfare i requisiti di sicurezza dei protocolli Euro NCAP, C-NCAP e ANCAP, in vista della commercializzazione in 65 mercati internazionali, Cina inclusa.
Al Salone di Parigi verranno presentate le versioni destinate al mercato europeo, inclusa l’esclusiva configurazione a 6 posti, le motorizzazioni, le funzionalità del sistema Next Generation Pilot (NGP), le tecnologie intelligenti di bordo, i prezzi e le tempistiche di lancio e disponibilità sul mercato. G9L sarà commercializzato accanto all'attuale XPENG G9, consolidando l’offerta del brand nel segmento dei SUV premium.
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