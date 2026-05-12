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Audi Q9 2026, svelati gli interni: ecco le anticipazioni sul nuovo Suv

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La casa tedesca apre le portiere della sua nuova ammiraglia di lusso a ruote alte e fino a 7 posti. Q9 ha un abitacolo spazioso ed esclusivo, concepito come un rifugio per la famiglia, il lavoro e i lunghi viaggi. Verrà presentata ufficialmente il 29 luglio, e sarà disponibile a fine anno

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