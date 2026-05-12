Audi Q9 2026, svelati gli interni: ecco le anticipazioni sul nuovo Suv

La casa tedesca apre le portiere della sua nuova ammiraglia di lusso a ruote alte e fino a 7 posti. Q9 ha un abitacolo spazioso ed esclusivo, concepito come un rifugio per la famiglia, il lavoro e i lunghi viaggi. Verrà presentata ufficialmente il 29 luglio, e sarà disponibile a fine anno
- Audi svela gli interni di quella che sarà la sua futura ammiraglia: Q9. E' un suv che può ospitare fino a 6/7 passeggeri, che verrà presentato ufficialmente a fine luglio e arriverà nei concessionari nell'ultimo trimestre 2026. E' pensata non solo come un mezzo di trasporto, ma come una lounge per ospitare i passeggeri
- "Con la Q9, il concetto di 'Vorsprung durch Technik' (Progresso attraverso la tecnologia) è sempre più definito dall'esperienza di guida", afferma Gernot Döllner, CEO di Audi. "Le auto sono da tempo molto più di un semplice mezzo di trasporto; sono spazi abitativi mobili per i nostri clienti. Materiali pregiati, sedili modulabili con sedili elettrici individuali nella seconda fila e portiere automatiche sottolineano l'impegno per la qualità del nostro nuovo SUV di grandi dimensioni."
- I sedili anteriori hanno funzioni di ventilazione e massaggio. Tutti e tre i sedili della seconda fila possono essere dotati di seggiolini per bambini. Di serie, tutti i sedili sono parzialmente regolabili elettricamente. Gli schienali della terza fila possono essere ripiegati singolarmente tramite comandi elettrici
- La console centrale offre varie opzioni di ricarica, con due pad di ricarica wireless conformi allo standard Qi2.2 e porte di ricarica USB-C con potenza fino a 100 watt. Il doppio caricabatterie wireless consente la ricarica rapida simultanea di due smartphone.
- L'illuminazione domina e caratterizza plancia e portiere ed è di serie per le portiere anteriori. Luci indirette sono presenti sotto il display panoramico Audi MMI e nella console centrale. Audi ha integrato la luce interattiva con l'impianto audio premium Bang & Olufsen aggiornato con suono 4D, per sincronizzarsi con il ritmo della musica. Ci sono altoparlanti integrati nei poggiatesta che consentono di effettuare chiamate personali, ricevere indicazioni di navigazione e godere di un suono surround senza disturbare gli altri passeggeri.
- Per la prima volta in un'Audi, tutte le portiere possono essere azionate elettricamente. L'ampio angolo di apertura consente di salire a bordo facilmente. Una serie di sensori perimetrali con rilevamento degli ostacoli arresta la portiera se non c'è spazio sufficiente per aprirla
- Un nuovo sistema di binari in alluminio integrato nei lati del bagagliaio permette di fissare il carico in tre dimensioni con ganci scorrevoli e ancoraggi regolabili, lasciando libero il pianale per bagagli più ingombranti. Incluso un portapacchi per le barre portatutto di serie con ogni nuova Q9.
- Il tetto panoramico di 1,5 metri quadrati è di serie e può essere aperto completamente. Con un pulsante si possono rendere opachi uno o più dei nove segmenti del vetro, che grazie a uno speciale rivestimento riflette la luce infrarossa e blocca oltre il 99,5% delle radiazioni UV. Quando l'auto è parcheggiata, il tetto si oscura automaticamente per impedire a chi è fuori di guardare all'interno. All'avvio del veicolo, l'ultima impostazione viene ripristinata automaticamente. L'allestimento top di gamma include anche l'illuminazione con 84 led
- Per la Q9 Audi ha ampliato la gamma di opzioni per gli interni con nuovi tessuti e inserti in legno. Disponibili rivestimenti in lana come la fibra di alpaca, microfibra Dinamica, misto pelle e similpelle e pregiata pelle Nappa. Ridotto l'utilizzo di superfici lucide a favore di materiali opachi e texturizzati. Introdotti nuovi colori come il marrone tamarindo e il beige pietra