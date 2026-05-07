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Auto Union Lucca, la monoposto dei record di Audi torna su strada

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Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

La casa automobilistica dei Quattro Anelli ha riportato in Toscana una riproduzione dell’iconica streamliner che nel 1935 fece registrare la velocità massima di 326,975 km/h, la divisione Tradition l’ha ricostruita e la mostrerà al grande pubblico anche in occasione del Goodwood Festival of Speed

La monoposto streamliner dei record o meglio del record. Quello del 15 febbraio 1935 firmato nei pressi di Lucca. 326,975 km/h di velocità massima. Una cifra mostruosa per i tempi e un numero impresso nella storia. Da qui il nome, Auto Union Lucca, a sottolineare dove la storia era stata scritta. Sulla Firenze Mare, o meglio sull’allora Firenze-Viareggio, tra tra Pescia e Altopascio, vicino a Lucca appunto. Audi Tradition ha riportato su strada quel mito, con una riproduzione della monoposto che è tornata nei luoghi che l’hanno resa una leggenda.

 

Gli anni dei Grand Prix e della velocità 

L’Auto Union, sodalizio nato dalla collaborazione tra Audi, DKW, Horch e Wanderer per partecipare ai Grand Prix dell’epoca e andare a caccia di record, inizi a lavorare su questo progetto già nel 1934, mettendo a punto un’evoluzione dapprima della Type A e poi dando spazio ad una Type B appositamente studiata per garantire il massimo in termini di aerodinamica. 

La costruzione

L’auto fu costruita nella fabbrica di Ziwckau e i primi test andarono in scena in Germania, nei pressi di Berlino sul circuito di Avus. Successivamente si passò a Gyon e nei primi mesi del 1935 gli ingegneri di Auto Union si spostarono in Ungheria. Lì le condizioni meteo avverse e alcuni problemi tecnici costrinsero il progetto a traslocare nei pressi di Milano ma anche in Lombardia non c’erano le condizioni per portare a termine la prova da record.

 

 

Il record di Auto Union Lucca

Sì optò per rimanere in Italia, in Toscana. L’Auto Union Type B andò così la costa, sull’allora Firenze-Viareggio, tra tra Pescia e Altopascio, vicino a Lucca. Qui il 15 dicembre andò in scena la prova, con la Auto Union Lucca guidata dal pilota Hans Stuck che toccò i 326,975 km/h e una media di 320,267 km/h diventando di fatto “la vettura da corsa stradale più veloce al mondo”.

La riproduzione pronta per Goodwood

Alla periferia di Lucca è tornata così una riproduzione, realizzata in tre anni di lavoro da Audi Tradition grazie al team guidato da Timo Witt. Alcune modifiche rispetto alla vettura originale: mantenuta la carrozzeria streamliner con il telaio tubolare e l’alluminio, si è optato per il motore utilizzato dalla Type C nel 1936, un V16 da 520 CV (erano 375 CV quelli dell’auto del record). La riproduzione dell’Auto Union Lucca verrà mostrata durante il Goodwood Festival of Speed 2026 al pubblico della manifestazione. 

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