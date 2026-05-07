Auto Union Lucca, la monoposto dei record di Audi torna su strada

La casa automobilistica dei Quattro Anelli ha riportato in Toscana una riproduzione dell’iconica streamliner che nel 1935 fece registrare la velocità massima di 326,975 km/h, la divisione Tradition l’ha ricostruita e la mostrerà al grande pubblico anche in occasione del Goodwood Festival of Speed

La monoposto streamliner dei record o meglio del record. Quello del 15 febbraio 1935 firmato nei pressi di Lucca. 326,975 km/h di velocità massima. Una cifra mostruosa per i tempi e un numero impresso nella storia. Da qui il nome, Auto Union Lucca, a sottolineare dove la storia era stata scritta. Sulla Firenze Mare, o meglio sull’allora Firenze-Viareggio, tra tra Pescia e Altopascio, vicino a Lucca appunto. Audi Tradition ha riportato su strada quel mito, con una riproduzione della monoposto che è tornata nei luoghi che l’hanno resa una leggenda.

Gli anni dei Grand Prix e della velocità

L’Auto Union, sodalizio nato dalla collaborazione tra Audi, DKW, Horch e Wanderer per partecipare ai Grand Prix dell’epoca e andare a caccia di record, inizi a lavorare su questo progetto già nel 1934, mettendo a punto un’evoluzione dapprima della Type A e poi dando spazio ad una Type B appositamente studiata per garantire il massimo in termini di aerodinamica.