Nuova Audi RS5 e RS5 Avant, le ibride plugin ad alte prestazioni: prezzi e caratteristiche
Con la nuova RS5, Audi Sport inaugura una fase inedita della propria storia: per la prima volta una sigla RS adotta un sistema plug-in hybrid ad alte prestazioni. Il modello raccoglie il testimone della RS4 e si colloca al vertice della famiglia A5, offrendo prestazioni da vera supercar abbinate a tanto spazio a bordo
- La novità più interessante arriva da sotto il cofano, dove il motore V6 2.9 TFSI biturbo da i 510 cavalli e 600 Nm lavora in sinergia con un motore elettrico da 177 CV e 460 Nm inserito all’interno del cambio tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia. La potenza totale arriva a 639 cavalli e 825 Nm, in grado di garantire una velocità massima di 285 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,6 secondi. Tra le novità anche la carreggiata ampliata di 93 mm all’avantreno e 84 mm al retrotreno.
- L’unità elettrica adotta una configurazione a rotore esterno con statore interno, scelta che consente compattezza, coppia elevata e migliore gestione termica. L’energia è immagazzinata in una batteria da 25,9 kWh lordi (22 kWh netti), posizionata sotto il piano di carico e collegata all’architettura a 400 Volt. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, con un tempo dichiarato di circa due ore e mezza per il pieno. Con un pieno di corrente, la RS5 riesce a percorrere 84 chilometri in modalità completamente elettrica.
- La RS5 introduce una nuova generazione di differenziale centrale autobloccante con precarico permanente. In pratica, il sistema mantiene una parziale chiusura costante, evitando il ritardo tipico dei sistemi che richiedono uno slittamento iniziale. La coppia può essere ripartita fino al 70% all’anteriore o all’85% al posteriore, con l’obiettivo di limitare il sottosterzo e rendere più incisivo l’ingresso in curva. Al retrotreno debutta il Dynamic Torque Control, un sistema elettromeccanico integrato nell’assale posteriore.
- In plancia ritroviamo sistema di infotainment si basa su tecnologia Oled e comprende il virtual cockpit da 11,9 pollici, il display centrale touch da 14,5 e uno schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici. Tra le novità figura la funzione Boost, attivabile dal volante, che offre la massima potenza per 10 secondi. Alle modalità Comfort, Balanced e Dynamic si affiancano i programmi RS. La modalità RS Torque Rear privilegia la coppia sulla ruota posteriore esterna in curva, mentre RS Sport punta su trazione e prestazioni globali.
- Le sospensioni RS utilizzano ammortizzatori a doppia valvola, con gestione separata di compressione ed estensione. Lo sterzo ha rapporto 13:1, più diretto rispetto a quello delle versioni A5 e S5. L’impianto frenante è brake-by-wire: nelle decelerazioni leggere interviene prioritariamente il recupero energetico, mentre nelle frenate più intense entra in gioco il circuito idraulico. Disponibili dischi in acciaio o carboceramici (440 mm anteriori, 410 mm post). Il peso dichiarato è di 2.355 kg per la berlina e 2.370 kg per la Avant.
- Prodotta a Neckarsulm, in Germania, la RS5 sarà disponibile in configurazione berlina e Avant, sia standard sia Performance. Quest’ultima si distingue per paraurti dedicati, scarico sportivo RS, interni in pelle, cerchi da 21", fari posteriori Oled e velocità massima portata a 285 km/h. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per giugno. I prezzi indicativi partono da 111.500 euro per la berlina e 113.500 euro per la Avant; le versioni Performance da 120.000 e 122.000 euro.