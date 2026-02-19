Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Nuova Audi RS5 e RS5 Avant, le ibride plugin ad alte prestazioni: prezzi e caratteristiche

Auto fotogallery
6 foto

Con la nuova RS5, Audi Sport inaugura una fase inedita della propria storia: per la prima volta una sigla RS adotta un sistema plug-in hybrid ad alte prestazioni. Il modello raccoglie il testimone della RS4 e si colloca al vertice della famiglia A5,  offrendo prestazioni da vera supercar abbinate a tanto spazio a bordo

ULTIME FOTOGALLERY

Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo FOTO

Mondo

Terzo figlio di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, ottavo in linea di successione al trono del...

16 foto

Tripadvisor, dal Messico a Creta: le 10 spiagge più belle del mondo

Lifestyle

La più grande piattaforma di viaggi al mondo (con oltre un miliardo di recensioni), ha annunciato...

10 foto

Auto diesel Euro 6e, i modelli più venduti in Italia

Auto

Le auto con motori diesel rimangono sempre una delle scelte preferite da parte degli...

5 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina il monito del presidente Mattarella, che...

16 foto

Umberto Eco, 10 anni dalla morte della scrittore: storia e libri

Lifestyle

Semiologo, studioso, scrittore, filosofo: è stato uno dei più grandi intellettuali italiani di...

12 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Auto, in arrivo l'edizione speciale Opel Corsa Yes: cosa sapere

    Motori

    Si tratta della nuova edizione speciale della city car prodotta dalla casa automobilistica...

    Imot 2026, programma ed eventi dell’esposizione di Monaco

    Saloni ed eventi

    Tre giorni, tre padiglioni e un programma ampliato. L’edizione 2026 di Imot – Internationale...

    Auto diesel Euro 6e, i modelli più venduti in Italia

    Auto

    Le auto con motori diesel rimangono sempre una delle scelte preferite da parte degli...

    5 foto