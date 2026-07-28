L'elegante berlina della Stella ora è anche full electric, con una versione che riprende stilemi e caratteristiche storiche del modello presentato dal marchio tedesco nel 1982. Sul mercato arriverà subito la versione top di gamma 400 4Matic con trazione integrale e autonomia fino a 762 km. Ordini già aperti e consegne in autunno, prezzo a partire da 70.329 euro Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Reinventare l’eleganza classica nell’era elettrica. Quando Mercedes ha lanciato Classe C ha di fatto creato un segmento e ora con questa nuova versione full electric vuole fare altrettanto all’insegna di confort, performance e tecnologia. Una vettura che punta su un range di percorrenza elevato, sfruttando al meglio l’esperienza in termini di efficienza e aerodinamica acquisita dal brand nel corso di questi anni.

Mercedes Classe C elettrica

Design Il design richiama gli elementi iconici del passato, come la griglia frontale cromata che è stata reinterpretata in chiave moderna. La cornice può illuminarsi così come tutta la struttura per la sequenza di benvenuto o durante la ricarica. I gruppi ottici riprendono gli stilemi degli ultimi modelli della Stella. La silhouette coupé ben riconoscibile di Classe C culmina in un posteriore da fastback. Grande cura aerodinamica, con il Cx che scende a 0,22. Il bagagliaio ha una capacità di 470 litri mentre il frunk anteriore offre 101 litri. Interni di nuova Mercedes Classe C elettrica Entrando in abitacolo si ha l’impressione di essere a casa. Cura dei materiali e confort sono le parole d’ordine, con la tecnologia affidata all’MBUX Superscreen da tre display o in opzione all’Hyperscreen da 39.1”. Il sistema multimediale integra l’intelligenza artificiale, con ChatGPT e le mappe Google Gemini. Il nuovo assistente vocale è ora più rapido e capace di intrattenere dialoghi più naturali rispetto al passato. Il passo da 2,96 metri, 97 mm in più della Classe C tradizionale massimizza gli spazi a bordo, con 12 mm di spazio in più per le gambe del passeggero anteriore e 11 mm per chi siede dietro. Per le finiture si possono scegliere anche materiali vegani, per la prima volta su una berlina del marchio tedesco mentre il nuovo tetto panoramico che su richiesta può avere ben 162 stelle che ne illuminano la superficie. Approfondimento Mercedes GLC, il best-seller ora è anche elettrico

Mercedes Classe C elettrica

Motore, batteria e autonomia Al lancio la gamma includerà la versione piú performante, la 400 4Matic con powertrain da 360 kW e batteria da 94 kWh per un’autonomia fino a 762 km. Grazie all’architettura a 800 V, Mercedes Classe C elettrica potrà ricaricare in corrente continua fino a 330 kW recuperando 325 km in appena 10 minuti. Sempre grande cura per la dinamica di guida, con sospensioni ad aria Airmatic e nuovo asse sterzante al posteriore fino a 4.5 gradi che consegne manovre più agili ma anche maggiore stabilità.

Mercedes Classe C elettrica

Come va la nuova Mercedes Classe C elettrica

Nel percorso misto del test drive, effettuato sulle strade finlandesi nei pressi di Helsinki, la nuova Classe C elettrica ha mostrato tutto il suo confort con il silenzio di marcia ad accompagnare il percorso. Buona la dinamica di guida, con lo sterzo preciso e non duro, consentendo manovre agili anche nel traffico. La powertrain da 360 kW consente rapidamente di cambiare ritmo, grazie anche alla spinta elettrica. Più che completa ed evoluta la componente sicurezza, con l’ecosistema di sensori e tecnologie di bordo che aiutano i sistemi predittivi, di frenata e ritenuta. Prezzo e versioni

Il prezzo di nuova Mercedes Classe C elettrica è stato fissato a partire da 70.329 euro, con gli ordini già aperti e le prime consegne in autunno. In un secondo momento arriveranno anche altre versioni, a partire da una variante 4Matic meno prestazionale passando poi per varianti con due ruote motrici, andando a toccare un’autonomia che su alcune declinazioni supererà gli 800 km con una sola ricarica. Dal 1982 la Classe C ha rappresentato un punto di riferimento e con questa nuova versione elettrica questo modello continua questa storia in un modo nuovo. Approfondimento Salone dell'Auto di Parigi 2026, i modelli più attesi