Abbiamo guidato Formentor VZ5 sia in strada urbana che extraurbana (ma meriterebbe anche in pista) e già dall'accensione la si sente scalpitare: ha bisogno di muoversi e far girare le ruote per esprimere il potenziale del suo 5 cilindri. In strada, grazie anche alle differenti e personalizzabili modalità di guida, resta molto agile nonostante la potenza che riversa sull'asfalto. Il volante, uno degli elementi meglio riusciti di Cupra secondo noi, è preciso. Nella modalità comfort la si guida bene anche in strade urbane, che non sono certo il suo habitat naturale specie per i consumi, ovviamente importanti. Ma se attiviamo le modalità Cupra o Performance l'auto si "incattivisce", e di molto.

Il motore

Sotto il cofano Cupra Formentor VZ5 ha un motore 2.5 TSI cinque cilindri, che eroga come detto 390 cavalli (287 kW) e 480 Nm di coppia. Il cambio è a doppia frizione DSG a sette rapporti. La trazione è integrale, con tecnologia integrata di ripartizione della coppia che ben distribuisce la potenza su tutte e quattro le ruote.

Il design esterno e interno

All'esterno e all'interno ci sono diversi elementi di design distintivi. A partire dal paraurti anteriore, con uno splitter frontale con il logo VZ5 inciso; e poi i passaruota più ampi, paraurti posteriore e diffusore ben rifiniti, che ospitano gli scarichi diagonali color rame. I cerchi in lega sono da 20". Abbiamo guidato il colore Dark Void, ma oltre a quello ce ne sono di diversi, metallizzati o opachi: Midnight Black, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt.

All'interno spicca l'illuminazione ambientale personalizzabile, molto intuitivo e a portata di mano l'interfaccia per il tetto panoramico. Comodi i comandi e i paddle al volante. I sedili sono avvolgenti (CUP Bucket) e aumentano lo spirito sportivo dell'auto. Lo spazio posteriore è sufficientemente ampio, abbiamo anche montato sul divano dei seggiolini per bambini e, pur non essendo una vettura proverbialmente familiare, hanno viaggiato comodamente.