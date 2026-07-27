Solo 4.000 unità per la versione del SUV crossover con motore 2.5 TSI a cinque cilindri e 390 cavalli. Passaruota più larghi, scarichi diagonali con finiture in rame e cerchi in lega da 20"
La prova su strada
Abbiamo guidato Formentor VZ5 sia in strada urbana che extraurbana (ma meriterebbe anche in pista) e già dall'accensione la si sente scalpitare: ha bisogno di muoversi e far girare le ruote per esprimere il potenziale del suo 5 cilindri. In strada, grazie anche alle differenti e personalizzabili modalità di guida, resta molto agile nonostante la potenza che riversa sull'asfalto. Il volante, uno degli elementi meglio riusciti di Cupra secondo noi, è preciso. Nella modalità comfort la si guida bene anche in strade urbane, che non sono certo il suo habitat naturale specie per i consumi, ovviamente importanti. Ma se attiviamo le modalità Cupra o Performance l'auto si "incattivisce", e di molto.
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Il motore
Sotto il cofano Cupra Formentor VZ5 ha un motore 2.5 TSI cinque cilindri, che eroga come detto 390 cavalli (287 kW) e 480 Nm di coppia. Il cambio è a doppia frizione DSG a sette rapporti. La trazione è integrale, con tecnologia integrata di ripartizione della coppia che ben distribuisce la potenza su tutte e quattro le ruote.
Il design esterno e interno
All'esterno e all'interno ci sono diversi elementi di design distintivi. A partire dal paraurti anteriore, con uno splitter frontale con il logo VZ5 inciso; e poi i passaruota più ampi, paraurti posteriore e diffusore ben rifiniti, che ospitano gli scarichi diagonali color rame. I cerchi in lega sono da 20". Abbiamo guidato il colore Dark Void, ma oltre a quello ce ne sono di diversi, metallizzati o opachi: Midnight Black, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt.
All'interno spicca l'illuminazione ambientale personalizzabile, molto intuitivo e a portata di mano l'interfaccia per il tetto panoramico. Comodi i comandi e i paddle al volante. I sedili sono avvolgenti (CUP Bucket) e aumentano lo spirito sportivo dell'auto. Lo spazio posteriore è sufficientemente ampio, abbiamo anche montato sul divano dei seggiolini per bambini e, pur non essendo una vettura proverbialmente familiare, hanno viaggiato comodamente.
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Fuorisalone, Cupra alla Milano Design Week 2026
Il marchio spagnolo automotive torna al Fuorisalone di Milano durante la Design Week 2026. Tre location per il percorso 'Beyond the Known', oltre il conosciuto: il Cupra garage Milano in corso Como, dove è in esposizione la Cupra Raval, la Cupra Design House in piazza XXV Aprile e la Cupra Experience presso la Garibaldi Gallery. A cura di Stefano Santini