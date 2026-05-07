Introduzione
Abbiamo provato su strada la prima auto compatta full electric di Cupra, contenitore di tante novità presenti e future del marchio. Poco più di 4 metri e autonomia oltre i 400 km. In Italia disponibile da subito con tre versioni Launch edition, super accessoriate, con batteria da 52 kWh e potenze oltre i 200 cavalli, con prezzi a partire da poco al di sotto di 30mila euro. A novembre anche una versione da 26mila euro, con taglio più piccolo di batteria e cavalli e allestimenti adeguati al prezzo
Quello che devi sapere
Cupra Raval, il test drive
Abbiamo provato sulle strade di Barcellona la nuova compatta elettrica di Cupra, Raval. I suoi 4 metri di lunghezza le danno grande agilità, ma le dimensioni ridotte non compromettono le prestazioni, anzi. L'auto sta in strada egregiamente, è precisissima e ha grande spunto quando viene chiamata in causa. Abbiamo provato la versione VZ, la top di gamma con 216 cavalli, ma anche le altre versioni di lancio sono molto ben equipaggiate. Comodissima la seduta di guida e del passeggero, anche dietro c'è spazio per i passeggeri. In definitiva un'auto che mancava, che mette insieme in un design compatto tecnologia, prestazioni e abitabilità, senza perdere di vista l'identità.
Per approfondire:
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Batterie, autonomia e motori
Le tre versioni di lancio in Italia sono tutte con batteria da 52 kWh. Le prime due (Launch e Lanch plus) con 211 cavalli e raggiunge poco meno di 450 chilometri di autonomia, mentre la VZ da 226 cavalli arriva circa ai 440 chilometri. In entrambi i casi la ricarica rapida consente il passaggio dal 10 all’80% in circa 24 minuti.
A ottobre/novembre arriverà anche la versione con batteria da 37 kWh, in due diverse potenze: da 116 e da 135 cavalli e autonomia di circa 300 chilometri.
Per approfondire:
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La tecnologia
Raval introduce il nuovo sistema operativo AndroidTM. Nella versione Plus è di serie l'impianto audio immersivo Sennheiser a 12 altoparlanti. Si può entrare in macchina senza chiave grazie alla Mobile Device Key integrata: si può sbloccare, avviare e condividere il veicolo direttamente con lo smartphone.
Per approfondire:
Design Week, Cupra e la materia che diventa forma
Cupra Raval, le dimensioni
Raval misura 4.046 mm di lunghezza, 1.784 mm di larghezza e 1.514 mm di altezza. Il passo è di 2.599 mm. L'abitacolo è molto spazioso, specie davanti. Notevole il bagagliaio, da 441 litri, che consente di caricare diversi oggetti e borse anche per un viaggio in famiglia
L'illuminazione interna
Il sistema di illuminazione interna ha sette opzioni possibili dando una sensazione ancora più immersiva. Un proiettore integrato nel cruscotto proietta grafiche animate e personalizzabili sui pannelli delle porte.
I cerchi e i colori di Cupra Raval
È possibile scegliere tra otto design di cerchi in lega: uno da 17”, due da 18” e fino a cinque da 19”. Sette colori di carrozzeria esterna disponibili: Manganese matt, Century Bronze Matt, il Plasma - capace di variare dal ciano al blu, dall’indaco al rosso rosato in base all’interazione con la luce -, Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech e Fiord Blue. Per il tetto si può scegliere tra Manhattan Grey o Midnight Black
Gli interni di Cupra Raval: all'insegna della sostenibilità
Varie le configurazioni interne della vettura.
Gli interni Pulse hanno sedili rivestiti in tessuto riciclato al 100% nelle sezioni centrali dei sedili anteriori e posteriori laterali.
Gli interni Immersive invece, introducono sedili sportivi, regolabili elettricamente con funzione memoria, rivestiti in Dinamica® e realizzati con il 73% di microfibra riciclata nelle zone dello schienale e del poggiatesta.
Gli interni Feel abbinano pelle vegana di alta qualità ai sedili sportivi. I tessuti utilizzati per i poggiatesta e le parti centrali dei sedili anteriori, nonché per le parti centrali dei sedili laterali posteriori, contengono almeno il 36% di materiale riciclato.
Al vertice della gamma, il pacchetto Ahead introduce un rivestimento in tessuto con elementi in 3D per i sedili sportivi Cup Bucket. Questa tecnica di produzione innovativa realizza ogni rivestimento dei sedili su richiesta, utilizzando materiale 100% riciclato.
Cupra Raval, il prezzo
Il prezzo in Italia per la versione Launch Edition è di 29.950 euro, già molto accessoriata. La Plus sale a 33.950, mentre la VZ a 39.950. Tra ottobre e novembre in Italia arriverà anche la versione da 26.000 euro, con batteria da 37 kWh e due tagli di potenza.
Per approfondire:
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L'importanza dei dettagli
Raval è dotata di fari Matrix LED, maniglie a scomparsa con illuminazione integrata, e il logo Cupra anteriore e posteriore illuminato
Raval è "vehicle to load"
Raval è anche un hub energetico mobile grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). Tramite un adattatore dedicato collegato alla presa di ricarica, la batteria ad alta tensione del veicolo può alimentare dispositivi esterni, dai laptop alle e-bike.