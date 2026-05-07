Abbiamo provato sulle strade di Barcellona la nuova compatta elettrica di Cupra, Raval. I suoi 4 metri di lunghezza le danno grande agilità, ma le dimensioni ridotte non compromettono le prestazioni, anzi. L'auto sta in strada egregiamente, è precisissima e ha grande spunto quando viene chiamata in causa. Abbiamo provato la versione VZ, la top di gamma con 216 cavalli, ma anche le altre versioni di lancio sono molto ben equipaggiate. Comodissima la seduta di guida e del passeggero, anche dietro c'è spazio per i passeggeri. In definitiva un'auto che mancava, che mette insieme in un design compatto tecnologia, prestazioni e abitabilità, senza perdere di vista l'identità.

Per approfondire:

Cupra Raval, prezzo e caratteristiche dell'auto elettrica compatta spagnola