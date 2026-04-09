Cupra Raval, prezzo e caratteristiche dell'auto elettrica compatta

La prima auto compatta elettrica di Cupra introduce la piattaforma MEB+ a trazione anteriore e punta su stile e contenuti. Dimensioni cittadine, autonomia fino a 450 chilometri e una gamma articolata tra versioni urbane e varianti ad alte prestazioni. Prezzi da 26.000 euro

La Raval è primo modello costruito sulla piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen con schema a trazione anteriore, soluzione che consente una maggiore efficienza nell’utilizzo dello spazio e una riduzione dei costi produttivi. Le dimensioni la posizionano nel segmento B, quello delle compatte, come confermato dalla lunghezza di 4.046 mm, dalla larghezza di 1.784 mm, altezza di 1.518 mm e un passo di 2.600 mm. Il frontale adotta il “muso di squalo”, con superfici tese e gruppi ottici Matrix LED caratterizzati da una firma luminosa distintiva e da una sequenza di accensione dedicata. Il logo illuminato rafforza la riconoscibilità, mentre le prese d’aria e i profili contribuiscono alla gestione dei flussi. Le fiancate sono pulite, con maniglie a scomparsa illuminate e cerchi fino a 19 pollici. Al posteriore, la fascia luminosa a tutta larghezza con effetto tridimensionale e il diffusore marcato definiscono un’impronta visiva coerente con il posizionamento sportivo. La personalizzazione è ampia. Sette colori disponibili, incluse finiture opache e la vernice Plasma Iridescent che varia tonalità in funzione della luce. Possibile anche la configurazione bicolore del tetto.

Interni Cupra Raval L’abitacolo segna una discontinuità rispetto alle compatte elettriche del gruppo. Il layout è orientato al conducente, con console centrale sospesa e comandi fisici integrati nel volante. Il sistema infotainment da 12,9 pollici introduce il sistema operativo Android con accesso diretto a servizi digitali e app integrate. La qualità percepita è costruita su materiali sostenibili e nuove tecniche produttive. L’uso di tessuti riciclati è diffuso in tutta la gamma, mentre il pacchetto Ahead introduce lavorazioni tridimensionali per i rivestimenti e componenti stampati in 3D nel cruscotto. L’illuminazione interna assume un ruolo funzionale. Proiezioni dinamiche sulle portiere, sistema Smart Light integrato e ambientazioni personalizzabili trasformano l’interazione uomo-macchina in un linguaggio visivo. A completare la dotazione, l’impianto audio Sennheiser da 12 altoparlanti e 475 W. Ampio il bagagliaio, con una capacità di 411 litri. Approfondimento Cupra Raval, primo contatto con la piccola spagnola

Cupra Raval elettrica, autonomia e motori La gamma si sviluppa su tagli di batteria, partendo dall’accumulatore da 37 kWh con chimica LFP presente sulle versioni di accesso con potenze di 116 e 135 cavalli e autonomia di circa 300 chilometri. La batteria da 52 kWh è abbinata, invece, alla versione Endurance da 211 cavalli e raggiunge circa 450 chilometri di autonomia, mentre la VZ da 226 cavalli si attesta sui 400 chilometri. In entrambi i casi la ricarica rapida consente il passaggio dal 10 all’80% in circa 24 minuti. Sul piano dinamico emergono interventi specifici. Telaio ribassato, carreggiata ampliata, sterzo progressivo e sistema DCC con regolazione su 15 livelli. La VZ aggiunge differenziale elettronico e taratura più rigida delle sospensioni. Presente anche la funzione Vehicle-to-Load.

Allestimenti Cupra Raval Gli allestimenti di Cupra Rava per il mercato italiano eliminano il concetto di versione base. Le versioni Raval e Raval Plus, con batteria da 37 kWh, sono orientate all’utilizzo urbano ma integrano già elementi tecnologici rilevanti. Ricarica rapida in corrente continua, sistemi di assistenza alla guida e interfaccia digitale completa fanno parte dell’impostazione standard.Il passaggio alla Endurance introduce contenuti più evoluti. Oltre alla maggiore potenza e autonomia, la dotazione comprende sistemi avanzati di assistenza alla guida, configurazioni interne più raffinate e una maggiore possibilità di personalizzazione. Le edizioni di lancio seguono lo spirito Cupra, abbinando dotazioni complete ad un prezzo concorrenziale. La Launch Edition da 211 cavalli include cerchi in lega da 18 pollici, sedili avvolgenti rivestiti in Dinamica, Digital Key, videocamera posteriore e volante riscaldabile. La Launch Edition Plus introduce un salto tecnologico e stilistico. Vernice Plasma con tetto nero, cerchi da 19 pollici, fari Matrix LED, sistemi di parcheggio intelligenti, navigazione integrata e impianto audio Sennheiser a 12 altoparlanti. La dotazione si avvicina a quella dei segmenti superiori. Al vertice si colloca la Launch Edition VZ, con sedili sportivi Cup Bucket con rivestimento tridimensionale realizzato tramite tecnologia 3D knitting, cerchi da 19 pollici con pneumatici sportivi e verniciatura opaca Manganese. La configurazione è completata da assetto specifico, differenziale elettronico e modalità di guida dedicate. Approfondimento Cupra Tindaya, showcar dal design radicale