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Mille Miglia 2026, 3^ tappa da Montecatini a Roma: la Freccia Rossa nella Capitale

Saloni ed eventi

La 44esima rievocazione della corsa più bella del mondo prosegue il suo percorso, arrivando al giro di boa. La carovana fa tappa a Roma dopo essere ripartita da Montecatini, classico passaggio a Siena con lo stop in piazza del Campo

Giro di boa per l’edizione 2026 della 1000 Miglia. La corsa più bella del mondo arriva a metà del suo percorso, con la tappa di Roma. La carovana è ripartita in mattinata, con le prime vetture che hanno lasciato Montecatini Terme dove si era conclusa la tappa numero 2 della 44esima rievocazione della Freccia Rossa.

Si riparte da Montecatini

La terza giornata della 1000 Miglia 2026 ha così visto le vetture lasciare l'area del Tennis Torretta per dirigersi alle Prove Cronometrate sulle storiche mura di Lucca e il Controllo Timbro in piazza del Giglio. Il convoglio ha puntato verso la costa effettuando un Controllo Timbro a Pietrasanta prima di fare rotta su Pisa. Qui i concorrenti hanno sfilato davanti all'iconica Torre prima del Controllo Orario nella monumentale piazza dei Cavalieri. 

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L'arrivo a Siena

Attraversando le colline toscane e dopo i Timbri di Pontedera e Peccioli, la corsa raggiunge una delle mete più iconiche del percorso: Siena. Lo spettacolare schieramento delle vetture sarà ospitato nella magnifica cornice di piazza del Campo, a pochi passi dalla location del pranzo, ospitato sotto la storica struttura del Tartarugone.

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Sfida al vertice della Mille Miglia

Al comando della 1000 Miglia 2026 al momento è bagarre, con la coppia argentina Juan e Margarita Tonconogy che stanno dando filo da torcere ai pluricampioni Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, portandosi in prima posizione. Terzi si confermano Lorenzo e Mario Turelli.

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