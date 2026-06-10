1000 Miglia 2026, Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Il marchio modenese prosegue le celebrazioni per il centenrario del suo simbolo e conferrma la partecipazione alla Freccia Rossa. Accanto alle moderne GranTurismo e GranCabrio, il brand supporta una A6 GCS del 1953 appartenente ad un privato, modello profondamente legato alla tradizione di questa competizione

Anche Maserati al via della 44esima edizione della 1000 Miglia. La rievocazione dell’iconica Freccia Rossa, partita il 9 giugno da Brescia e attesa nuovamente nella città lombarda il prossimo 13 giugno, si snoderà anche per il 2026 con lo storico percorso ad “otto” che richiama quello delle prime edizioni svolte tra il 1927 e il 1957.

I 100 anni del Tridente Il marchio modenese ha scelto la 1000 Miglia per continuare le celebrazioni del centenario del Tridente, suo simbolo per eccellenza: la casa automobilistica modenese supporta in gara una A6 GCS del 1953 appartenente ad un privato che viene seguita in gara dalla divisione Maserati Classiche. Al volante Igor Zanisi con sua figlia Lara, conoscitore e cultore del brand. Approfondimento Maserati, il francobollo speciale per celebrare il centenario

Omaggio a Maria Teresa De FIlippis La presenza di Lara Zanisi è inoltre un omaggio a Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi e a correre un Gran Premio di Formula 1: si trattava del GP del Belgio del 1958 e la De Filippis era al volante di una Maserati 250F. Un ulteriore omaggio nell’anno del centenario della sua nascita. Approfondimento The I.C.E. St. Moritz 2026, le novità Maserati in mostra sul lago

La storia della A6 La Maserati A6 GCS del 1953 ha numero di telaio 2043 e ha partecipato già a cinque edizioni dell’originale 1000 Miglia, dal 1953 al 1957. Questa vettura, conosciuta anche come Sport 2000, è di fatto il modello del Tridente con il maggior numero di partecipazioni alla Freccia Rossa. Alla sua guida si sono alternati diversi piloti illustri, tra i quali anche Luigi Musso. Approfondimento Maserati, il ritorno a Modena di GranTurismo e GranCabrio

GranTurismo e GranCabrio presenti E accanto alla A6 saranno presenti anche i modelli della gamma attuale di Maserati, con le moderne GranTurismo e GranCabrio, anche nella loro declinazione Trofeo. A bordo e al volante saranno presenti giornalisti dell’auto e content creatori. Gli esemplari impegnati nella 1000 Miglia come Support Car sono poi impreziositi da speciali livree ispirate a Tipo 26, A6 1500, 250F e 3500 GT. Approfondimento Stellantis, Maserati riporta a Modena GranTurismo e GranCabrio