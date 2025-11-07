Stellantis, Maserati riporta a Modena GranTurismo e GranCabrio

La Maserati ha deciso di tornare alle origini, con la produzione della gamma GranTurismo e GranCabrio, in tutte le sue versioni, nello storico stabilimento di Modena situato in viale Ciro Menotti. Proprio per l'occasione e per celebrare l'evento, l'azienda del gruppo Stellantis ha previsto un calendario che include l'anteprima mondiale di due modelli, unitamente ad un esclusivo pacchetto di personalizzazione "Fuoriserie". Si tratta di "una scelta identitaria che guarda al futuro con orgoglio e determinazione, confermando il ruolo centrale di Modena e la volontà di Maserati di continuare ad investire in Italia", ha commentato il ceo Jean-Philippe Imparato.

L'entusiasmo del Ceo e del sindaco

"Stavo aspettando questo momento da un anno con orgoglio e con responsabilità. Lo stavo aspettando da quando abbiamo presentato il 'Piano Italia' a Roma. Nel 2024, appunto, avevamo in mente di fare due cose", ha proseguito Imparato analizzando la situazione. La prima, ha proseguito, era "portare la 500 ibrida a Mirafiori e riportare la Maserati qui, dove è la sua storia. Un anno dopo è fatta: a novembre parte la 500 ibrida a Mirafiori e adesso grazie al fatto che avete lavorato come dei pazzi - ha detto Imparato rivolgendosi ai lavoratori - avete portato questa macchina a Modena, nel cuore della Motor Valley e per questo vi ringrazio tanto". Entusiasmo anche da parte del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti che ha espresso soddisfazione nel "rivedere i lavoratori in questo stabilimento, che questo sia l'inizio di una nuova era. La Maserati è Modena, questo marchio non può che essere qui e non poteva che tornare qui la produzione. Quindi bentornata Maserati".

L'importanza di Modena

A Modena, con la produzione della gamma GranTurismo e GranCabrio in tutte le loro versioni, si ricompone dunque un filo che era stato interrotto considerando che le due vetture usciranno dallo stesso stabilimento che ha dato slancio alle precedenti e storiche generazioni. Come detto, l'azienda ha voluto celebrare l'evento con un calendario di eventi, denominato "Maserati Meccanica Lirica". Tra l'altro il ritorno di una Maserati prodotta a Modena ha portato alla produzione di due vetture speciali, ovvero la Maserati Gran Turismo Meccanica Lirica One Off e la GranCabrio Meccanina Lirica One-Off. Modelli unici per un marchio che in futuro punterà decisamente sulla creazione di vetture a misura di cliente, per questo uniche, rare, customizzate. A spiegare l'importanza di questo aspetto, che vede Modena ancora in prima fila, è stato il Chief Operating Officer dell'azienda, Santo Ficili: "Nei giorni scorsi abbiamo lanciato anche il programma 'Bottega Fuoriserie' che è fondamentale per consentire anche lavoro in questa magnifica struttura che abbiamo a Modena. Un programma che ha più tasselli nel suo insieme, innanzitutto dalla produzione, che dà la possibilità di poter immaginare nel prossimo futuro vetture che possono essere delle Few-Off o delle One-Off, vedi 33 Stradale, vedi 4C, 8C fatte nel passato". Il prossimo step?" Lavorare con la nostra rete di vendita con i nostri concessionari, sia dalla customizzazione che configurazione di questi quattro modelli, perché - ha concluso il Coo di Maserati - vogliamo posizionare il brand dove merita di essere a livello globale".