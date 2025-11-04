Auto, i modelli in uscita a novembre 2025: da Fiat 500 ibrida a DS N°4

Auto, i modelli in uscita a novembre 2025: dalla Fiat 500 ibrida alla Honda Prelude
Ci si avvicina alla fine dell’anno ma non mancano le novità per il settore automotive. Anche il penultimo mese di questo 2025 si preannuncia come ricco di novità, con novembre che dovrebbe portare al debutto diversi modelli che si preparano a lasciare il segno anche nell’anno successivo. Come sempre accanto alle novità assolute ci saranno anche restyling e aggiornamenti più lievi, con i listini pronti ad accogliere importanti upgrade
A cura di Gianluca Sepe e Stefano Santini
- Tra i modelli più attesi c’è senza dubbio la nuova Fiat 500 ibrida. Il Cinquino elettrificato tornerà a listino per il marchio italiano di Stellantis con la versione chiamata Torino e basata sul design e l’architettura della 500 elettrica. Sotto pelle però ci sarà il 1.0 mild-hybrid, propulsore analogo a quello utilizzato dalla Panda.
- Sempre a novembre dovrebbero iniziare le prime consegne di nuova Jeep Compass. La nuova generazione del SUV del brand americano ha rappresentato un salto nel futuro in fatto di design e tecnologie ma soprattutto di motorizzazioni con l’arrivo della prima Compass completamente elettrica. A listino al momento ci sono proprio la full electric con trazione anteriore e motore da 213 CV abbinato alla batteria da 74 kWh e poi la variante ibrida da 145 CV.
- Prime consegne anche per la nuova Leapmotor B10, altra full electric in arrivo dalla Cina ma con il supporto proprio del gruppo Stellantis. In questo caso abbiamo una powertrain da 218 CV e una batteria da 56 kWh oppure da 67 kWh, due allestimenti e un prezzo che attacca a 29.900 euro.
- Novità attese anche per quel che riguarda la nuova Volkswagen T-Roc, così come le nuove Porsche 718 Boxster e Cayman che dovrebbero avere nel mese di novembre importanti novità di gamma, compresa la conferma del propulsore termico. In arrivo poi anche novità per nuova BMW iX3 così come per Cupra Raval.
- A novembre apriranno anche gli ordini per la sesta generazione di Honda Prelude che dopo 25 anni tornerà sulle strade italiane ed europee. La coupé del marchio giapponese è spinta dalla powertrain ibrida e:HEV da 184 CV e avrà un prezzo di 50.900 euro.
- Aggiornamento importante e arrivo su strada anche per DS N°4. La berlina premium del marchio francese cambia in alcuni dettagli estetici e migliora le powertrain elettrificate, aumentando la percorrenza in elettrico della versione plug-in hybrid.