Auto, il noleggio supera il 30% delle immatricolazioni

Il noleggio continua a guadagnare terreno nel mercato automobilistico italiano raggiungendo una quota del 30,6% delle immatricolazioni nazionali, confermandosi uno dei segmenti più dinamici del settore. È quanto emerge dallo studio annuale condotto da Aniasa - l’associazione che in Confindustria rappresenta il settore della mobilità pay-per-use - insieme a Dataforce. Da gennaio a dicembre sono stati immatricolati quasi 525.000 veicoli, oltre 50.000 in più rispetto all’anno precedente, con un incremento del 10,7%. Un risultato che spicca in un contesto complessivo ancora debole: il mercato auto nel suo insieme registra infatti una flessione del 2,4%.

Il noleggio a lungo e breve termine

A trainare la crescita sono state le autovetture, salite del 13,3% e arrivate a superare le 450.000 unità. I veicoli commerciali leggeri, invece, chiudono l’anno in calo del 3,34%, fermandosi a circa 70.000 immatricolazioni. Nel dettaglio, il noleggio a lungo termine mantiene un andamento solido anche nella seconda parte dell'anno, mentre nel comparto dei veicoli commerciali leggeri si registra un recupero dopo le forti difficoltà del primo semestre. Ancora più marcata la ripresa del breve termine, che passa dal +9% dei primi sei mesi a oltre il +19% sull'intero anno. La quota del noleggio raggiunge il 29,55% nel mercato delle vetture e sale al 39,57% in quello dei mezzi da lavoro, confermando la formula come uno dei principali canali di accesso alla mobilità.