Auto, cresce il noleggio a lungo termine: ecco a chi conviene e perché

La durata media dei contratti complessivi nei primi nove mesi del 2025 si attesta a 22 mesi, in calo rispetto ai 23 dell’analogo periodo 2024, con andamenti differenziati per i vari utilizzatori. Il diesel, che nel complesso copre il 33,4% del totale, è la scelta preferita dal Noleggio a lungo termine e dalle Aziende non automotive, mentre il motore a benzina ha il primato fra le aziende del Noleggio a breve termine e i Dealer e Costruttori. I veicoli ibridi sono la scelta preferita dai privati. Fra le elettriche pure (BEV) - in crescita di 1 punto al 4,7% di share complessiva - detengono il primato Dealer e Costruttori, mentre tra le PHEV il primato spetta ai privati.

