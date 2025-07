Noleggio auto a lungo termine, come funziona e quali sono i vantaggi

Il noleggio auto a lungo termine è un contratto che permette di utilizzare un veicolo per un periodo che può variare da alcuni mesi a diversi anni, pagando un canone mensile fisso. A differenza dell'acquisto, questa soluzione non prevede l'acquisto del veicolo, ma un accordo di utilizzo con il noleggiatore, che si occupa di tutti gli aspetti legati alla gestione del veicolo.

Ecco come funziona



Il cliente sceglie il modello di auto desiderato, definisce la durata del contratto e il chilometraggio annuo previsto. Il noleggiatore si occupa di consegnare il veicolo, che può essere nuovo, e di gestire tutte le pratiche amministrative, come l'assicurazione, la manutenzione, le riparazioni e l'assistenza stradale. Alla fine del contratto, il cliente può decidere di restituire l'auto, rinnovare il contratto o optare per un nuovo modello.

Quali sono i vantaggi



Il noleggio a lungo termine ha anzitutto costi fissi e trasparenti, con un canone mensile che comprende praticamente tutto (assicurazione, bollo). Il cliente non deve avere più preoccupazioni per la svalutazione del mezzo, il cosiddetto valore residuo. Incluse nel canone inoltre ci sono tutte le spese di manutenzione, riparazioni e assistenza. Altro vantaggio è la possibilità di avere un mezzo sempre nuovo, con la possibilità di cambiare auto al termine del contratto. Per le aziende che vogliono ottimizzare la gestione della flotta ci sono grandi vantaggi fiscali, il canone infatti può essere deducibile come costo.