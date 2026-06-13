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Mille Miglia 2026, 5^ tappa da Rimini a Brescia: l'epilogo della Freccia Rossa

Saloni ed eventi

Ultima giornata dell’edizione 2026 della rievocazione della Freccia Rossa. La carovana si prepara a tornare a Brescia dove si concluderà la corsa più bella del mondo. Nella mattinata le vetture sono partite da Rimini, per passare nuovamente nel centro di Ferrara e poi abbandonare l’Emilia-Romagna e rientrare in Lombardia

Epilogo per la 1000 Miglia 2026. La 44esima rievocazione della corsa più bella del mondo ha vissuto l’ultima giornata dell’edizione di quest’anno, con la carovana della Freccia Rossa che ha fatto ritorno a Brescia dopo quasi 2.000 km percorsi lungo lo Stivale. Nell’ultima tappa gli equipaggi avevano raggiunto Rimini partendo da Roma e dalla Romagna sono ripartite alla volta della città da dove tutto era cominciato lo scorso martedì.

Da Rimini verso l’Emilia e la Lombardia

Nella prima mattina riminese, sono stati numerosi i curiosi che hanno deciso di salutare il via della corsa più bella del mondo. Dopo il Controllo Timbro in piazza Garibaldi a Cervia, i partecipanti hanno affrontato le prime Prove Cronometrate. Il convoglio è rientrato poi nel centro di Ferrara per un Controllo Orario in corso Porta Reno, sfilando accanto al Castello Estense. 

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Raggiunta la Lombardia, la corsa ha regalato un ingresso spettacolare a Mantova attraversando il ponte di San Giorgio sul Mincio, con la vista monumentale del centro storico, prima di dirigersi verso l’ultimo pranzo in gara alle Fruttiere di Palazzo Te. 

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Ancora tutto da decidere per quel che riguarda il vincitore. La classifica aggiornata dopo la quarta tappa vede l’equipaggio argentino formato da Juan e Margarita Tonconogy sempre in testa alla classifica, mentre i bresciani Andrea Vesco e Fabio Salvinelli sono costretti a inseguire. La mattinata di oggi risulterà dunque decisiva.

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