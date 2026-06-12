Mille Miglia 2026, 4^ tappa da Roma a Rimini: comincia la risalita

Prosegue l’emozionante viaggio della 1000 Miglia 2026. La carovana della 44esima edizione della rievocazione della corsa più bella del mondo è arrivata nella serata di ieri a Roma e questa mattina è ripartita dal Parco de’ Medici nella Capitale per cominciare la risalita verso nord che poi porterà la competizione a concludersi domani a Brescia, laddove tutto è cominciato martedì.

Lasciata la Città Eterna, la Freccia Rossa vedrà gli equipaggi impegnati nelle prime Prove Cronometrate di giornata e poi passerà attraverso l’Umbria: il convoglio toccherà Terni per il Controllo Orario su viale Leopardi, per poi attraversare l'Umbria lungo la via Flaminia. La corsa entrerà nel centro storico di Foligno per un Controllo Timbro in piazza della Repubblica e raggiungerà l’evocativa cornice di Assisi.

Sfida al vertice della 1000 Miglia 2026

E a proposito di gara, prosegue anche la sfida al vertice per aggiudicarsi l’edizione 2026. I campioni in carica Andrea Vesco e Fabio Salvinelli sono ancora costretti ad inseguire, con i fratelli argentini Juan e Margarita Tonconogy al momento al comando di questa 1000 Miglia. Confermano la terza posizione Lorenzo e Mario Turelli.