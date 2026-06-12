Mille Miglia 2026, 4^ tappa da Roma a Rimini: comincia la risalita

Penultima giornata di competizione per la Freccia Rossa che risale lungo lo Stivale lasciando la Città Eterna per dirigersi verso la Romagna prima di concludere la 44esima rievocazione della corsa più bella del mondo con l’arrivo a Brescia. La carovana attraverserà l’Umbria con tappa intermedia di giornata a Gubbio per il pranzo
Prosegue l’emozionante viaggio della 1000 Miglia 2026. La carovana della 44esima edizione della rievocazione della corsa più bella del mondo è arrivata nella serata di ieri a Roma e questa mattina è ripartita dal Parco de’ Medici nella Capitale per cominciare la risalita verso nord che poi porterà la competizione a concludersi domani a Brescia, laddove tutto è cominciato martedì.
La ripartenza da Roma
Lasciata la Città Eterna, la Freccia Rossa vedrà gli equipaggi impegnati nelle prime Prove Cronometrate di giornata e poi passerà attraverso l’Umbria: il convoglio toccherà Terni per il Controllo Orario su viale Leopardi, per poi attraversare l'Umbria lungo la via Flaminia. La corsa entrerà nel centro storico di Foligno per un Controllo Timbro in piazza della Repubblica e raggiungerà l’evocativa cornice di Assisi.
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Passaggio ad Assisi
Qui la 1000 Miglia 2026 omaggerà il patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi nell’anno in cui ricorre l’ottocentesimo anniversario della scomparsa del santo. Effettuato il Controllo Timbro a Gualdo Tadino, le vetture storiche hanno puntato verso Gubbio, dove si tiene il pranzo in gara prima di riprendere la marcia verso nord.
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Sfida al vertice della 1000 Miglia 2026
E a proposito di gara, prosegue anche la sfida al vertice per aggiudicarsi l’edizione 2026. I campioni in carica Andrea Vesco e Fabio Salvinelli sono ancora costretti ad inseguire, con i fratelli argentini Juan e Margarita Tonconogy al momento al comando di questa 1000 Miglia. Confermano la terza posizione Lorenzo e Mario Turelli.