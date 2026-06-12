Polizza infortuni conducente come funziona e perché è diversa dalla RC

La RC Auto obbligatoria tutela i terzi danneggiati, non il guidatore che ha provocato il sinistro. La polizza infortuni conducente è una copertura facoltativa che chiude questo vuoto, ma opera con capitali, franchigie ed esclusioni proprie. È assicurazione della persona, non estensione del risarcimento RCA.

RC Auto obbligatoria e conducente responsabile La RC Auto copre i danni causati a terzi durante la circolazione. È obbligatoria, ha massimali minimi fissati per legge e comprende anche i trasportati per i danni alla persona. Il conducente che ha causato l’incidente resta fuori dal perimetro della garanzia obbligatoria. Per la RCA il conducente responsabile non è un terzo; se tampona, esce di strada o perde il controllo del veicolo per colpa propria, le lesioni subite non vengono liquidate dalla garanzia obbligatoria. Lo stesso vale per i danni al proprio veicolo, salvo copertura Kasko.

Polizza infortuni conducente, che cosa copre La polizza infortuni conducente è facoltativa. Può essere acquistata insieme alla RCA o come prodotto separato. Serve a indennizzare il guidatore per le conseguenze fisiche di un incidente, soprattutto quando la responsabilità è sua e non esiste un terzo tenuto al risarcimento. La copertura può riguardare invalidità permanente, morte, rimborso di spese mediche, diaria da ricovero o da immobilizzazione. Non sono automatismi. Ogni voce deve risultare nelle condizioni. La somma liquidata dipende da capitale assicurato, grado di invalidità e franchigie.

Differenza tra indennizzo conducente e risarcimento RC auto La RC Auto risarcisce il danno provocato ad altri soggetti entro i massimali. La polizza infortuni conducente indennizza la persona assicurata secondo parametri contrattuali. Non replica il risarcimento civilistico integrale e non interviene sui danni materiali dell’auto. Alcune polizze seguono il veicolo e tutelano chiunque sia legittimamente alla guida mentre altre sono costruite sulla persona assicurata. È una verifica preliminare, soprattutto per famiglie con più guidatori e auto aziendali.