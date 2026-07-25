Noleggio sociale auto con canone mensile da 100 euro, come funziona

"Il problema dell'auto non è sulle risorse messe in campo dalle singole nazioni ma sulle regole europee: puoi mettere tutte le risorse che vuoi ma se non cambiano le regole è come buttarle in un pozzo di San Patrizio o svuotare il mare con un secchiello”, ha detto ancora il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la conferenza stampa di presentazione della misura del Dpcm Automotive dedicata al programma di noleggio sociale per autoveicoli. "Se non cambiano le regole, tutti gli sforzi nazionali, tutti i sacrifici dei lavoratori rischiano di essere senza efficacia. L'epicentro del terremoto sta a Bruxelles e lì va affrontato, come stiamo facendo, ma non dipende solo da noi", ha puntualizzato.

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