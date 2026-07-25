Per la presentazione delle richieste sarà necessario attendere un successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che definirà i termini e le modalità operative per l'invio delle istanze e per lo svolgimento dei controlli sui requisiti previsti dalla normativa. Le domande dovranno essere trasmesse attraverso una piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All'interno della procedura le imprese dovranno indicare tutti gli elementi necessari alla determinazione del credito spettante, tra cui i dati identificativi dell'azienda, le fatture di acquisto del gasolio, i quantitativi di carburante acquistati nel periodo agevolato e i veicoli per i quali il carburante è stato utilizzato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà successivamente a individuare i beneficiari della misura, a determinare l'importo del contributo spettante a ciascuna impresa e ad approvare gli atti di concessione del credito d'imposta, trasmettendo contestualmente i dati all'Agenzia delle Entrate.