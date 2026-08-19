Energia, l’Ue fissa le misure di flessibilità. Ecco quali sono

Infine nell’elenco compaiono investimenti in progetti di energia rinnovabile, compresi la produzione di energia elettrica e il riscaldamento, investimenti in tecnologie delle batterie e di stoccaggio energetico, investimenti in centrali nucleari, in infrastrutture e tecnologie delle reti elettriche, in tecnologie per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. E ancora, investimenti in tecnologie per l'efficienza energetica connesse al sistema energetico, investimenti in combustibili rinnovabili sostenibili, contratti bidirezionali per differenza per la produzione di energia pulita e investimenti per potenziare la sicurezza fisica e informatica dei sistemi energetici.