Carburanti, 1,1 mld in più al mese nonostante price cap. I dati Cgia

A pagare le conseguenze maggiori sono soprattutto i pendolari che vivono in aree poco servite dal trasporto pubblico e che dipendono dall'automobile per raggiungere il posto di lavoro. Per molte famiglie il carburante è diventato una voce di spesa sempre più rilevante, capace di ridurre il potere d'acquisto e che obbliga a rinunciare ad altro. Ancora più esposte risultano le attività economiche che basano il proprio lavoro sulla mobilità e sui trasporti. Autotrasportatori, agricoltori, pescatori, tassisti e piccole imprese di servizi stanno affrontando costi di gestione crescenti, spesso difficili da trasferire sui clienti.