Ecobonus, governo punta al 65% nel 2027. Quali sono i lavori ammessi?

Introduzione
È iniziato il lungo percorso che porterà all’approvazione della Manovra finanziaria per il 2027. Tra i molti interventi a cui guarda il governo ci sono anche quelli sui bonus casa, a partire dall’ecobonus. "Dobbiamo lavorare sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché lì possiamo tirare più su l'asticella e non abbiamo problemi sui conti" per la clausola di flessibilità europea, ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, in un incontro con Confartigianato, parlando della possibilità di innalzare dal 50% al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Ma quali interventi ricadrebbero negli sconti dell'ecobonus?
Quello che devi sapere
L’ecobonus e il vademecum di Enea
Lo scorso 23 settembre, Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha aggiornato i suoi vademecum sull’ecobonus. Non ha introdotto alcuna novità, ma ha precisato il campo di applicazione e le regole tecniche della detrazione, come risultano in realtà già dallo scorso gennaio (data del D.Lgs. 5/2026). Il documento diventa però un importante punto di partenza per capire come potrebbe essere l’ecobonus l’anno prossimo.
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Le aliquote e le detrazioni dell’ecobonus nel 2027
Va innanzitutto precisato che, anche se il viceministro Leo ha parlato dell’attuale ecobonus al 50% da portare nel 2027 al 65%, in realtà – senza un intervento del governo in Legge di Bilancio – l’aliquota della detrazione scenderebbe dal 50% al 36% per le prime case (e dal 36% al 30% per le seconde case).
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Ecobonus, l’elenco dei lavori ammessi
Passando ai lavori che ricadono nell’ambito dell’ecobonus, l’Enea divide il suo elenco in più di 10 punti, che vanno dalla riqualificazione globale degli edifici alla coibentazione e ai generatori di calore a biomasse.
Le parti comuni condominiali
Per quanto riguarda le parti comuni condominiali, l’Enea fa diverse precisazioni.
- L’intervento deve riguardare l’involucro delle parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno.
- L’intervento deve interessare più del 25% della superficie disperdente.
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).
- L’intervento può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento d’isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni di riscaldamento.
Coibentazione strutture
Agevolabili anche le spese per la coibentazione delle strutture, purché l’intervento si configuri come coibentazione delle strutture opache esistenti (non come nuova realizzazione in ampliamento) e vada a delimitare un volume già riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra. È in questo ambito che ricade ad esempio il cappotto termico.
Serramenti e infissi, schermature e collettori solari
Ricadono nell’ecobonus anche i lavori legati alla "sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica UW [W/(m2 x K)]". Lo stesso vale per "acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti" che siano "montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata". E ancora, l’ecobonus si applica alla "installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari".
Generatori di calore a biomassa
L’Enea menziona poi gli "interventi di installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili", a patto che sia in sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente. Si tratta di caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna.
Caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi
Ammesse alla detrazione anche le caldaie a condensazione (ad aria o ad acqua), le pompe di calore ad alta efficienza (o sistemi geotermici a bassa entalpia) e la sostituzione degli scaldacqua a pompa di calore. Si cita poi la "sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (o biomassa nei casi previsti), realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro".
Microgeneratori
Nella lista figurano anche "acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori alimentati da fonti rinnovabili in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) ≥ 20% con potenza elettrica < 50 kWe".
Building Automation
Chiude l’elenco l’installazione "di sistemi di building automation per la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali".
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