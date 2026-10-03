Ecobonus, governo punta al 65% nel 2027. Quali sono i lavori ammessi?

Ricadono nell’ecobonus anche i lavori legati alla "sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica UW [W/(m2 x K)]". Lo stesso vale per "acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti" che siano "montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata". E ancora, l’ecobonus si applica alla "installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari".