Manovra 2027, alle 18 il Dpfp in Cdm. Tajani: "Ci sarà scostamento"

Sebbene i contenuti del Documento programmatico di finanza pubblica non siano ancora noti, oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fornito un’importante indicazione su cosa aspettarsi: "Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest’anno". Il leader di Forza Italia ha spiegato anche che "dovremmo presentare a Bruxelles una serie di proposte e, una volta approvate, potremo essere operativi".

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