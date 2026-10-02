La compagnia estende la riduzione del prezzo dei carburanti. Gli attuali clienti Enilive potranno acquistare, da oggi e fino al 31 ottobre, gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'Iva

Sconto Eni sul prezzo dei propri carburanti anche per uso agricolo e motopesca. Lo annuncia la compagnia che precisa che gli attuali clienti Enilive potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'Iva. Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell'anno, sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto.