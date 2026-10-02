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Eni, da oggi sconto del 20% a prezzi di gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca

Economia
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La compagnia estende la riduzione del prezzo dei carburanti. Gli attuali clienti Enilive potranno acquistare, da oggi e fino al 31 ottobre, gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'Iva

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Sconto Eni sul prezzo dei propri carburanti anche per uso agricolo e motopesca.  Lo annuncia la compagnia che precisa che gli attuali clienti Enilive potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'Iva. Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell'anno, sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto.

Dopo i precedenti sconti

La decisione si inquadra nell'iniziativa Eni per l'Italia: fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive aderenti dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Eni intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese e a due settori strategici, quali sono quelli dell'agricoltura e della pesca.

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