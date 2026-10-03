Bonus libri con Isee fino a 40mila euro, cosa prevede Decreto Scuola

Il dibattito sull’aumento dei prezzi dei libri riemerge ogni anno all’avvio del nuovo anno scolastico, e così è stato anche il mese scorso. "I libri scolastici rincarano del 2,3% rispetto al 2025, non più del solito. Ma è la spesa dei libri che devono pagare le famiglie a decollare - ha attaccato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - Infatti il ministro Valditara ha alzato quest'anno dal 15% al 20% la possibilità per le scuole di sforare il tetto di spesa per i libri scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado, un incremento di un terzo che, rispetto agli importi previsti nei decreti significa un balzo aggiuntivo del 4,35% rispetto allo scorso anno". "Ma il colpo di grazia per chi manda i figli a scuola arriva dall'escamotage che da anni la stragrande maggioranza delle scuole adotta per non rispettare i tetti e sfuggire così ad ogni vincolo, ossia lo stratagemma dei libri "consigliati", come se fossero facoltativi e le famiglie poi non li acquistassero - ha detto ancora Dona - Ed è qui che alcune scuole danno il peggio di sé, con aumenti doppi rispetto a quelli dei libri obbligatori e con superamenti dei tetti che arrivano anche oltre il 50%. In pratica, formalmente si sta sotto il costo massimo ammesso, ma nascondendo la mano lo si supera abbondantemente".