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Mattarella emana il decreto legge sulla scuola

Politica

Il presidente della Repubblica ha dato il via libera al provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione

 

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena emanato il decreto legge sulle "Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca" ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione (COSA PREVEDE IL DECRETO).

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