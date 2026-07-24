Maserati, le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio: prova su strada

Il Tridente rinnova completamente la sua line-up di vetture, con un aggiornamento stilistico ma anche tecnico che va modificare sia il suv che le eleganti sportive del marchio modenese. Gli ordini dei nuovi modelli sono già aperti, con consegne previste a partire dai prossimi mesi e prezzo da 79.900 euro per Grecale e da 163.800 euro per GranTurismo. Ecco la nostra prova al volante delle nuove Maserati sulle strade tra Trieste e la Slovenia
Nel segno del Tridente. Nell’anno in cui Maserati celebra il centenario del suo simbolo per eccellenza, il marchio modenese rinnova completamente la sua gamma, con l’arrivo su strada delle nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio. I tre modelli cambiano volto con alcuni accorgimenti stilistici ma si rinnovano anche all’interno dell’abitacolo oltre che soprattutto dal punto di vista tecnico, con importanti novità per il V6 Nettuno, sia sul suv che sulle eleganti sportive. Gli ordini dei nuovi modelli sono già aperti, con consegne previste a partire dai prossimi mesi e prezzo da 79.900 euro per Grecale e da 163.800 euro per GranTurismo.
Design
Il nuovo Maserati Grecale 2026 cambia dal punto di vista stilistico in particolare al frontale, dove acquisisce gli stilemi visti anche sulla nuova MCPura. C’è un nuovo paraurti anteriore e una nuova griglia, con lo shark-nose frontale più accentuato e nuovi air-curtain che canalizzano i flussi d’aria lungo i passaruota. Le opzioni per i cerchi comprendono ora il 20" Asteria e il 21" Crono mentre la palette di colori include il Grigio Lamiera Shiny del programma Fuoriserie. Stessi aggiornamenti all’anteriore anche per GranTurismo e GranCabrio. Per loro arrivano anche nuovi i cerchi in nero lucido, che nel disegno si ispirano alla MCPura, con un aumento delle carreggiate di 10 mm, una scelta volta a migliorare precisione di guida e stabilità. Rinnovati anche i gruppi ottici al posteriore. Crescono poi anche le opzioni per quel che riguarda le colorazioni della livrea, con sette nuove tinte esterne.
Interni
Dettagli esclusivi caratterizzano anche gli interni, che uniscono tecnologia e artigianalità sottolineando l’animo di Maserati. In abitacolo c’è un nuovo volante, più sportivo ed ispirato al mondo delle competizioni, con parti piatte superiore e inferiore e razze in alluminio scuro satinato, in pelle traforata o nella versione Sport con inserti in Alcantara. Cambia anche il Maserati Digital Clock che si rinnova con corona in metallo, forma ottagonale, grafica riprogettata e funzione pop-up per i cambi di modalità. Il rinnovamento dei comandi riguarda anche il selettore di marcia PRND con comandi tridimensionali in metallo pregiato e le palette al volante con nuova funzione per il parcheggio. I tecnici del Tridente hanno lavorato anche sull'interfaccia digitale, con nuove grafiche. La digitalizzazione comprende un display centrale da 12,3” e comfort display da 8,8” ai quali si aggiungono il cruscotto da 12,2" personalizzabile e l’head-up display. Debutta anche il nuovo sistema di monitoraggio che rileva distrazione e affaticamento del conducente.
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Novità motori per GranTurismo e GranCabrio
Per quel che riguarda la gamma dei motori, il cuore delle sportive 2+2 del Tridente è sempre il V6 Nettuno, motore prodotto a Modena e dotato di tecnologia di combustione a precamera derivata dal motorsport. Con le versioni 2026 di Maserati GranTurismo e GranCabrio, il sei cilindri è stato portato a 590 CV, 40 in più rispetto alla generazione precedente. Su entrambi i modelli sono disponibili due configurazioni di potenza, da 490 o 590 CV appunto. Sulle versioni 2026 debutta anche la nuova modalità di guida Country, che alza l'assetto di 20 mm fino a 120 km/h e si aggiunge a Sport e Corsa disponibile sulla variante Trofeo. Un lavoro specifico è stato fatto anche sul sound, con l’intervento mirato sui silenziatori che ha reso più coinvolgente il canto del V6 in alcune situazioni.
ll nuovo Grecale V6
La gamma dei motori ruota sempre intorno al propulsore Nettuno V6 Turbo, dotato di tecnologia a precamera derivata dalla F1, che raggiunge la più alta potenza specifica della categoria, 177 CV/litro. In questo senso la Trofeo V6 da 530 CV accelera da 0 a 100 km/h in 3,8" e tocca i 285 km/h. La line-up si arricchisce dei una nuova entry level, con il Grecale V6 (non disponibile in Europa) e la versione Modena V6 con potenza da 390 CV mentre la gamma Folgore migliora l'autonomia di 10 km grazie al nuovo sistema AGS "Air Grille Shutter”. L’offerta di Maserati Grecale 2027 comprende così sei versioni: Grecale, Modena, Grecale V6, Modena V6, Trofeo V6 e Folgore. Si passa così dal V6 benzina da 390 CV (Grecale V6 e Modena V6) fino ai 530 CV della Trofeo V6. Ci sono poi il 4 cilindri mild hybrid da 250 o 300 CV (Grecale) o 330 CV (Modena). Infine la Folgore la Full Electric da 550 CV con tecnologia a 400 Volt.
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Come vanno Grecale, GranTurismo e GranCabrio, la prova
Nella nostra prova in anteprima al volante della rinnovata gamma del Tridente, abbiamo potuto apprezzare le doti dinamiche di questi modelli, in particolare lo sterzo sempre molto preciso e diretto, ancor più mettendo in modalità Sport o Corsa. In queste driving mode, è più evidente anche la timbrica del motore, con il lavoro di affinamento del sound portato avanti dai tecnici della casa automobilistica modenese per esaltare le doti sonore del V6 Nettuno. Più precise anche le cambiate, specialmente in upshift. Interessante poi la scelta di inserire un nuovo entry level per Grecale, aumentando così le scelte a disposizione dei clienti, così come l’introduzione su GT e GC della nuova modalità Country, per permettere di percorrere anche strade bianche o fondi irregolari senza patemi.
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