Maserati, le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio: prova su strada

Il Tridente rinnova completamente la sua line-up di vetture, con un aggiornamento stilistico ma anche tecnico che va modificare sia il suv che le eleganti sportive del marchio modenese. Gli ordini dei nuovi modelli sono già aperti, con consegne previste a partire dai prossimi mesi e prezzo da 79.900 euro per Grecale e da 163.800 euro per GranTurismo. Ecco la nostra prova al volante delle nuove Maserati sulle strade tra Trieste e la Slovenia

Nel segno del Tridente. Nell’anno in cui Maserati celebra il centenario del suo simbolo per eccellenza, il marchio modenese rinnova completamente la sua gamma, con l’arrivo su strada delle nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio. I tre modelli cambiano volto con alcuni accorgimenti stilistici ma si rinnovano anche all’interno dell’abitacolo oltre che soprattutto dal punto di vista tecnico, con importanti novità per il V6 Nettuno, sia sul suv che sulle eleganti sportive. Gli ordini dei nuovi modelli sono già aperti, con consegne previste a partire dai prossimi mesi e prezzo da 79.900 euro per Grecale e da 163.800 euro per GranTurismo.

Design

Il nuovo Maserati Grecale 2026 cambia dal punto di vista stilistico in particolare al frontale, dove acquisisce gli stilemi visti anche sulla nuova MCPura. C’è un nuovo paraurti anteriore e una nuova griglia, con lo shark-nose frontale più accentuato e nuovi air-curtain che canalizzano i flussi d’aria lungo i passaruota. Le opzioni per i cerchi comprendono ora il 20" Asteria e il 21" Crono mentre la palette di colori include il Grigio Lamiera Shiny del programma Fuoriserie. Stessi aggiornamenti all’anteriore anche per GranTurismo e GranCabrio. Per loro arrivano anche nuovi i cerchi in nero lucido, che nel disegno si ispirano alla MCPura, con un aumento delle carreggiate di 10 mm, una scelta volta a migliorare precisione di guida e stabilità. Rinnovati anche i gruppi ottici al posteriore. Crescono poi anche le opzioni per quel che riguarda le colorazioni della livrea, con sette nuove tinte esterne.

Interni

Dettagli esclusivi caratterizzano anche gli interni, che uniscono tecnologia e artigianalità sottolineando l’animo di Maserati. In abitacolo c’è un nuovo volante, più sportivo ed ispirato al mondo delle competizioni, con parti piatte superiore e inferiore e razze in alluminio scuro satinato, in pelle traforata o nella versione Sport con inserti in Alcantara. Cambia anche il Maserati Digital Clock che si rinnova con corona in metallo, forma ottagonale, grafica riprogettata e funzione pop-up per i cambi di modalità. Il rinnovamento dei comandi riguarda anche il selettore di marcia PRND con comandi tridimensionali in metallo pregiato e le palette al volante con nuova funzione per il parcheggio. I tecnici del Tridente hanno lavorato anche sull'interfaccia digitale, con nuove grafiche. La digitalizzazione comprende un display centrale da 12,3” e comfort display da 8,8” ai quali si aggiungono il cruscotto da 12,2" personalizzabile e l’head-up display. Debutta anche il nuovo sistema di monitoraggio che rileva distrazione e affaticamento del conducente.