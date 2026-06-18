Maserati Grecale 2027: il V6 Nettuno ora ha anche 390 CV

Il suv compatto e sportivo del Tridente si rinnova con la versione 2027 che aggiorna lo stile e arricchisce la gamma delle motorizzazioni. Confermata anche la versione Folgore completamente elettrica. Gli ordini sono già aperti, con la possibilità di utilizzare il nuovo configuratore 3D online messo a punto dal marchio modenese

A tre anni dal suo arrivo sul mercato, Maserati Grecale si rinnova e per il 2027 si presenta sul mercato con alcuni ritocchi stilistici e con una gamma di motori ancora più completa. Gli ordini per il nuovo Grecale sono già aperti, con i potenziali clienti che potranno sfruttare anche il nuovo configuratore online 3D per migliorare l’esperienza già in fase di scelta del set up ideale.

Il design Il nuovo Maserati Grecale 2026 cambia dal punto di vista stilistico in particolare al frontale, dove acquisisce gli stilemi visti anche sulla nuova MCPura. C’è un nuovo paraurti anteriore e una nuova griglia, con lo shark-nose frontale più accentuato e nuovi air-curtain che canalizzano i flussi d’aria lungo i passaruota. Le opzioni per i cerchi comprendono ora il 20" Asteria e il 21" Crono mentre la palette di colori include il Grigio Lamiera Shiny del programma Fuoriserie. Approfondimento 1000 Miglia 2026, Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Gli interni All’interno dell’abitacolo, trova spazio il nuovo volante con geometria inedita e razza ad ore sei, in pelle traforata o Alcantara (di serie su Trofeo), il nuovo orologio digitale ottagonale con corona in metallo e il selettore PRND ridisegnato con tecnologia aptica capacitiva, tasti in vero metallo e retroilluminazione integrata. Approfondimento Maserati, il francobollo speciale per celebrare il centenario

Tecnologie e finiture di Maserati Grecale Sempre grande attenzione per la qualità e la scelta dei materiali, con l’utilizzo ad esempio di legni, carbonio, pelli mentre dal punto di vista tecnologico, nuovo Grecale porta in dote il sistema MIA con display Ultra HD da 12,3", Head-up Display riconfigurabile e impianto audio Sonus faber, fino a 21 altoparlanti e 1.285 W. Presenti quattro modalità di guida, GT, Off-Road, Sport e Corsa (esclusiva Trofeo), alle quali cui si aggiunge Max Range per la Folgore. Dal punto di vista tecnico, la nuova Maserati Grecale include anche le sospensioni pneumatiche. Approfondimento The I.C.E. St. Moritz 2026, le novità Maserati in mostra sul lago

I motori La gamma dei motori ruota sempre intorno al propulsore Nettuno V6 Turbo, dotato di tecnologia a precamera derivata dalla F1, che raggiunge la più alta potenza specifica della categoria, 177 CV/litro. In questo senso la Trofeo V6 accelera da 0 a 100 km/h in 3,8" e tocca i 285 km/h. La line-up si arricchisce dei una nuova entry level, con il Grecale V6 e la versione Modena V6 con potenza da 390 CV mentre la gamma Folgore migliora l'autonomia di 10 km grazie al nuovo sistema AGS "Air Grille Shutter". Approfondimento Stellantis, Maserati riporta a Modena GranTurismo e GranCabrio