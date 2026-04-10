Maserati, il francobollo speciale per celebrare il centenario

Tra le iniziative per i cento anni del simbolo del marchio modenese, presentata la miniatura filatelica dedicata al Tridente. L’esordio nel 1926 alla Targa Florio sulla Tipo 26 per un simbolo che da quel momento ha incarnato il DNA racing della casa automobilistica emiliana

Continuano le iniziative per i cento anni del Tridente di Maserati. Il simbolo della casa automobilistica modenese ha fatto la sua prima apparizione alla Targa Florio del 1926, sulla Tipo 26 e da quel momento ha rappresentato il brand sottolineandone il DNA racing. Per l’occasione si è tenuta a Roma una cerimonia di presentazione e annullo filatelico di una miniatura dedicata all’iconico logo della casa automobilistica di viale Ciro Menotti.

Com’è fatta la miniatura filatelica dedicata a Maserati Si tratta appunto di un francobollo speciale dedicato al Tridente e il cui progetto grafico è opera del Centro Stile Maserati, ottimizzato poi dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Questa miniatura filatelica raffigura in primo piano l’attuale Tridente mentre sullo sfondo c’è un pattern con i primi Tridenti del 1926, con questi elementi che si intrecciano su una base blu, richiamando la storia e l’evoluzione del simbolo nei suoi cento anni di storia. Presente poi anche la bandiera tricolore che sottolinea il legame con le radici italiane del marchio. Approfondimento The I.C.E. St. Moritz 2026, le novità Maserati in mostra sul lago

La diffusione del francobollo del Tridente Il nuovo francobollo viene stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e commercializzato da Poste Italiane ed è destinato all’uso quotidiano e alla diffusione filatelica. Proprio per i collezionisti è disponibile un’esclusiva cartella filatelica, distribuita da Poste Italiane, che include il francobollo singolo e la quartina, la busta “Primo giorno di emissione” con relativo annullo e una pregiata brochure che ripercorre la storia del Tridente. Approfondimento Maserati, il ritorno a Modena di GranTurismo e GranCabrio

L’iniziativa a Roma L’evento di presentazione si è svolto a Roma, presso la Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Capo di Gabinetto, Federico Eichberg, del Sottosegretario di Stato con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto, delle delegazioni in rappresentanza dei marchi coinvolti e del COO di Maserati e CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili. Approfondimento Stellantis, Maserati riporta a Modena GranTurismo e GranCabrio