Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Maserati, il francobollo speciale per celebrare il centenario

Auto

Tra le iniziative per i cento anni del simbolo del marchio modenese, presentata la miniatura filatelica dedicata al Tridente. L’esordio nel 1926 alla Targa Florio sulla Tipo 26 per un simbolo che da quel momento ha incarnato il DNA racing della casa automobilistica emiliana

Continuano le iniziative per i cento anni del Tridente di Maserati. Il simbolo della casa automobilistica modenese ha fatto la sua prima apparizione alla Targa Florio del 1926, sulla Tipo 26 e da quel momento ha rappresentato il brand sottolineandone il DNA racing. Per l’occasione si è tenuta a Roma una cerimonia di presentazione e annullo filatelico di una miniatura dedicata all’iconico logo della casa automobilistica di viale Ciro Menotti. 

Com’è fatta la miniatura filatelica dedicata a Maserati

Si tratta appunto di un francobollo speciale dedicato al Tridente e il cui progetto grafico è opera del Centro Stile Maserati, ottimizzato poi dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Questa miniatura filatelica raffigura in primo piano l’attuale Tridente mentre sullo sfondo c’è un pattern con i primi Tridenti del 1926, con questi elementi che si intrecciano su una base blu, richiamando la storia e l’evoluzione del simbolo nei suoi cento anni di storia. Presente poi anche la bandiera tricolore che sottolinea il legame con le radici italiane del marchio. 

Approfondimento

The I.C.E. St. Moritz 2026, le novità Maserati in mostra sul lago

La diffusione del francobollo del Tridente

Il nuovo francobollo viene stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e commercializzato da Poste Italiane ed è destinato all’uso quotidiano e alla diffusione filatelica. Proprio per i collezionisti è disponibile un’esclusiva cartella filatelica, distribuita da Poste Italiane, che include il francobollo singolo e la quartina, la busta “Primo giorno di emissione” con relativo annullo e una pregiata brochure che ripercorre la storia del Tridente.

Approfondimento

Maserati, il ritorno a Modena di GranTurismo e GranCabrio

L’iniziativa a Roma

L’evento di presentazione si è svolto a Roma, presso la Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Capo di Gabinetto, Federico Eichberg, del Sottosegretario di Stato con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto, delle delegazioni in rappresentanza dei marchi coinvolti e del COO di Maserati e CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili.

Approfondimento

Stellantis, Maserati riporta a Modena GranTurismo e GranCabrio

Il commento di Maserati

Proprio il numero uno del Tridente ha così commentato: “Questo francobollo speciale celebra non solo il centenario del Tridente, ma l’inizio di una straordinaria storia tutta italiana, in cui l’innovazione nata in pista si è trasformata in eccellenza sulle strade di tutto il mondo. Ancora oggi le creazioni di Maserati continuano ad essere un punto di riferimento globale, grazie a design distintivo, tecnologia all’avanguardia ed esclusività autentica. Per questo traguardo storico desidero ringraziare le donne e gli uomini di Maserati, la nostra rete di dealer, i nostri clienti e tutti gli stakeholder che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Marchio in oltre 70 mercati internazionali. Insieme guardiamo al futuro con rinnovata fiducia e con lo stesso orgoglio italiano che da oltre cent’anni ci contraddistingue.”

Approfondimento

Maserati MC pura, arriva l'erede della MC20

Motori: ultime notizie

Tesla, la guida autonoma arriva in Europa: si parte dai Paesi Bassi

Motori

La casa automobilistica di Elon Musk ha introdotto nel Vecchio Continente il suo sistema di...

Maserati, il francobollo speciale per celebrare il centenario

Auto

Tra le iniziative per i cento anni del simbolo del marchio modenese, presentata la miniatura...

Suzuki e-Vitara, prova su strada: prezzo, autonomia, allestimenti

Gianluca Sepe

Potente e seduttivo, è l'elettrico a passo di Denza

Auto

Il brand premium del colosso cinese Byd sbarca finalmente in Europa. Lo fa con un grandioso...

5 foto

Toyota Yaris, novità e caratteristiche della nuova generazione

Auto

La quinta generazione della Toyota Yaris, attesa tra il 2027 e il 2028, sarà basata su una...

I più letti