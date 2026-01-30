Questo speciale esemplare ha una livrea Aqua Rainbow glossy, una colorazione che cambia colore con la luce richiamando le superfici cristalline del ghiaccio alpino. Qui poi sono stati realizzati alcuni accenti in arancione lucido bespoke che caratterizzano la dreamline laterale, il Tridente sul tonneau cover, i badge esterni, il lettering Maserati e il badge Cielo. I fascioni laterali sono in nero lucido mentre i cerchi da 20’’ con design Cyclonic sono in nero glossy Fuoriserie e nascondono pinze freno arancioni, con coprimozzo e Tridente coordinati.

