La casa automobilsitica modenese festeggia i 100 anni del logo del Tridente e della prima partecipazione alle competizioni motoristiche, con le celebrazioni per questi anniversari anche alla kermesse svizzera sul lago ghiacchiato. Qui tutte le ultime novità di gamma e un'anteprima mondiale, la MCPura Cielo Magma Frozen
Il Tridente protagonista tra le nevi di St. Moritz. Maserati sotto i riflettori al The I.C.E. 2026, con la casa automobilistica modenese che ha scelto l’esclusiva kermesse sul lago ghiacciato per svelare un’anteprima mondiale unica nel suo genere: la MCPura Cielo Frozen Magma, una one-off personalizzata dal programma Maserati Fuoriserie appositamente per un cliente svizzero.
Questo speciale esemplare ha una livrea Aqua Rainbow glossy, una colorazione che cambia colore con la luce richiamando le superfici cristalline del ghiaccio alpino. Qui poi sono stati realizzati alcuni accenti in arancione lucido bespoke che caratterizzano la dreamline laterale, il Tridente sul tonneau cover, i badge esterni, il lettering Maserati e il badge Cielo. I fascioni laterali sono in nero lucido mentre i cerchi da 20’’ con design Cyclonic sono in nero glossy Fuoriserie e nascondono pinze freno arancioni, con coprimozzo e Tridente coordinati.
In abitacolo domina l’Alcantara nera, che impreziosisce plancia, pannelli porta e sedili. Questi ultimi vantano una lavorazione al laser, con grafica Chevron, backing arancione e Tridente ricamato sui poggiatesta. L’arancione degli esterni viene richiamato dalle cuciture di diversi elementi nell’ambiente. Presenti poi alcuni inserti in fibra di carbonio, con il badge dedicato “Maserati Fuoriserie - The I.C.E. 2026 - One of One” a sottolineare l’esclusività di questo esemplare.
Maserati MCPura Cielo Magma Frozen è spinta sempre dal motore V6 Nettuno da 630 CV e integra alcuni optional come l’impianto frenante carboceramico, il Suspension Lifter e il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida completo. A bordo poi c’è anche il sistema audio Sonus Faber Premium.
La partecipazione del Tridente però non si limita a questa one-off. La casa automobilistica modenese porta al The I.C.E. 2026 anche le altre novità della gamma: la MCPura Coupé e Cielo, la GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio Meccanica Lirica One-Off che potranno essere ammirate dai visitatori, con alcuni esemplari impegnati anche sul lago ghiacciato in maniera dinamica. Al Concorso d’Eleganza invece parteciperanno due modelli del passato, una Maserati 300S e una 4CLT. La partecipazione alla kermesse svizzera fa parte dell’impegno del brand per celebrare il centenario del logo del Tridente e dell’esordio nelle competizioni con la Tipo 26.