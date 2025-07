Maserati MCPura, ecco l'erede della MC20

Debutta a Goodwood la nuova sportiva del Tridente, sia in versione coupé che in variante Cielo, unveil in anteprima mondiale al Festival of Speed

Performance, eleganza e sportività. Queste le tre principali caratteristiche di Maserati MCPura, evoluzione della Halo car del Tridente la MC20 e nuova super sportiva del brand modenese che non a caso ha scelto il proprio il Goodwood Festival of Speed come palcoscenico per mostrarsi in anteprima.

Rispetto ad MC20, la nuova MCPura ha un trattamento specifico sul frontale, con uno shark nose più accentuato. Dalla GT2 Stradale viene mutuato invece il paraurti mentre in coda, si può scegliere anche lo spoiler maggiorato tra gli optional. Rinnovata anche la parte bassa della vettura con apposite soluzioni aerodinamiche e un trattamento in ero lucido. In occasione del lancio a Goodwood poi è stata realizzata una speciale livrea in AiAqua Rainbow, una tonalità che riprende quella dell’acqua e alla luce produce un effetto arcobaleno. Il tridente si staglia sempre all’esterno della vettura in diversi punti: sulla calandra e sul montante C mentre la mostrina su entrambi i lati della vettura invece, è realizzata di un colore magenta con mica blu, che rende ancora più elegante la combinazione. Il logo nella stessa colorazione viene riproposto anche al centro dei cerchi, con una particolare diamantatura brunita.

Dieci colorazioni

La nuova Maserati MCPura sarà disponibile in dieci colorazioni: Devil Orange - al debutto per il modello - oltre alle tonalità già disponibili per MC20, Grigio Incognito, Grigio Mistero, Nero Essenza, Bianco Audace, Blu Infinito, Rosso Vincente, Giallo Genio, Verde Royale e Night Interaction. La palette cromatica è completata da quattro colori tristato, uno dei quali matte.

Gli interni

Tramite le porte a farfalla si entra in abitacolo: qui domina l’Alcantara, che rifinisce sedute, pannelli porta, plancia e il nuovo volante ispirato sempre al mondo delle corse. Il selettore delle modalità di guida al centro si ispira all’alta orologeria mentre dal punto di vista tecnologico ritroviamo un doppio schermo da 10,25’’ per driver display e sistema di infotainment. Insieme alla coupé è stata presentata anche MCPura Cielo, versione cabrio con tetto in vetro retrattile. La copertura è è elettrocomarica e si trasforma da trasparente ad opaca a seconda delle esigenze.

Il motore

La nuova super sportiva del Tridente è sempre spinta dal motore Nettuno, un 6 cilindri a V di 90°, biturbo, 3.0 litri di cilindrata, carter secco in grado di erogare 630 CV a 7500 giri/minuto e ben 720 Nm di coppia a partire da 3000 giri/minuto. La potenza specifica è di 210 CV/litro. La vettura ha cinque modalità di guida, che si possono scegliere attraverso il selettore specifico posto al centro del tunnel, si tratta di Wet, GT, Sport, Corsa e ESC Off.

Il prezzo

Il prezzo della nuova Halo car del marchio modenese non è ancora stato reso noto ma potrebbe essere superiore ai 238.000 euro che servono attualmente per la MC20. Parafrasando uno dei pilastri della teoria della relatività di Einstein, MCPura è la formula per definire al meglio l’essenza delle performance secondo Maserati.