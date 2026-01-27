Il 30 e 31 gennaio la cittadina svizzera si trasforma in capitale dei motori, con la kermesse dedicata alle vetture più esclusive che animerà nuovamente la nota località. In programma diverse iniziative, con la passerella di supercar moderne e gioielli del passato oltre al tradizionale e atteso concorso d’eleganza

Si scaldano i motori di The I.C.E. (International Concours of Elegance), l’evento dedicato all’automotive che unisce passione, esclusività e glamour sulle rive del lago ghiacciato di St. Moritz. La kermesse che animerà la cittadina svizzera andrà in scena il 30 e 31 gennaio, dando vita a una due giorni dedicati all’automobile di lusso, tra passato e presente, con sfilate dinamiche, installazioni artistiche ma soprattutto l’ambito e atteso concorso di eleganza.

Il Concorso di Eleganza Proprio quest’ultimo è tra i momenti più importanti di The I.C.E. e anche per l’edizione 2026 sono previste cinque categorie con la giuria di esperti che eleggerà le Best in Class per Barchettas on the Lake, Icons on Wheels, Open Wheels, Birth of the Hypercar e Legendary Liveries. Per quest’anno poi è stata aggiunta anche un’ulteriore premiazione, che riguarda il Best Sound, con un riconoscimento che verrà assegnato dopo l’accensione dei motori delle vetture partecipanti al concorso. Approfondimento Villa La Massa Excellence 2025, l'evento dedicato alle supercar

Le supercar sul lago Il premio più ambito però rimane il Best in Show, che verrà attribuito alla regina assoluta della kermesse. Sempre nella giornata di sabato si terrà anche la consueta passerella sul lago ghiacciato, con i giri liberi che permetteranno a collezionisti, ospiti e proprietari di mettersi direttamente ai volante dei gioielli presenti. Il pubblico potrà dunque ammirare queste vetture anche in movimento e avrà voce in capitolo con l’assegnazione di due speciali riconoscimenti, l premio Spirit of St. Moritz e Hero Below Zero. Approfondimento SC01, le prime informazioni sulla nuova supercar elettrica

Maserati e gli altri brand Lo show però inizierà già il 30 gennaio, con l’apertura del The I.C.E. Village, sulle rive del lago. Qui sarà allestito anche il Parc Fermée, con la possibilità di ammirare le vetture presenti. Spazio anche ad alcuni unveil in anteprima, con Maserati che ha già annunciato alcuni momenti speciali con alcune novità, come un’anteprima mondiale frutto del Programma Fuoriserie, oltre alla presenza della nuova MCPura e della GT2 Stradale. Tra i brand che parteciperanno in prima persona poi anche Ferrari, Lamborghini e Pagani. Approfondimento Maserati, il ritorno a Modena di GranTurismo e GranCabrio