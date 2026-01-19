Primi dettagli ufficiali sul bolide ultraleggero che il marchio cinese costruirà in Italia. Soltanto 1.000 esemplari, trazione integrale e la possibilità di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. Nel 2026 si svolgeranno le fasi conclusive di sviluppo con i test sui prototipi
SC01 Europe rompe gli indugi e divulga le prime informazioni sulla sua nuova supercar elettrica pensata per il mercato europeo. Arrivano infatti i primi dettagli ufficiali sulle caratteristiche della SC01 dopo che nelle ultime settimane alcuni scatti rubati avevano alimentato le discussioni attorno al bolide a batteria del marchio cinese.
Una supercar elettrica che guarda al passato
La nuova supercar è nata in Cina con l’obiettivo di perseguire il concetto di sportività pura, senza compromessi. L’obiettivo del brand, con la SC01 è quello di unire il patrimonio emozionale delle grandi sportive del passato spinte dai motori endotermici con le potenzialità prestazionali della propulsione elettrica di nuova generazione.
Sviluppo quasi concluso
L’azienda sta portando avanti lo sviluppo della SC01 in maniera indipendente, con l’iter di validazione dei prototipi che è iniziato nel 2025 e ora sta attraversando la sua fase conclusiva. Ancora non ci sono tutte le informazioni tecniche relative a questa vettura ma la divisione europea del marchio ha deciso di diffondere alcuni dettagli.
Primi dettagli tecnici
La SC01 sarà prodotta in Italia e commercializzata in una serie di mercati selezionati di tutta Europa. Avrà trazione integrale ma il pilota potrà interagire manualmente con il sistema, per selezionare singolarmente la sola trazione anteriore o quella posteriore. Il peso sarà contenuto, con soli 1.400 kg e una powertrain che sarà in grado di consentire a questa supercar di bruciare lo 0-100 km/h in soli 2,9 secondi. Soltanto 1.000 gli esemplari previsti per l’Europa, con le unità che saranno assegnate tramite selezione e invito.
