L’azienda sta portando avanti lo sviluppo della SC01 in maniera indipendente, con l’iter di validazione dei prototipi che è iniziato nel 2025 e ora sta attraversando la sua fase conclusiva. Ancora non ci sono tutte le informazioni tecniche relative a questa vettura ma la divisione europea del marchio ha deciso di diffondere alcuni dettagli.

Primi dettagli tecnici

La SC01 sarà prodotta in Italia e commercializzata in una serie di mercati selezionati di tutta Europa. Avrà trazione integrale ma il pilota potrà interagire manualmente con il sistema, per selezionare singolarmente la sola trazione anteriore o quella posteriore. Il peso sarà contenuto, con soli 1.400 kg e una powertrain che sarà in grado di consentire a questa supercar di bruciare lo 0-100 km/h in soli 2,9 secondi. Soltanto 1.000 gli esemplari previsti per l’Europa, con le unità che saranno assegnate tramite selezione e invito.

