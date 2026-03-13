La nuova Mercedes GLB Hybrid entra in gamma affiancando la versione completamente elettrica. Il modello è già configurabile e ordinabile sul mercato italiano con un prezzo di partenza fissato a 49.516 euro nella variante GLB 180. La gamma propone tre livelli di potenza, trazione anteriore o integrale, abitacolo a cinque o sette post e quattro allestimenti
Con la nuova GLB Hybrid Mercedes introduce una variante elettrificata che amplia l’offerta del suv compatto senza rinunciare alla sua impostazione pratica e familiare. Il modello nasce per affiancare la sorella elettrica all’interno della gamma e propone una soluzione intermedia che combina motore termico e supporto elettrico. La vettura assicura spazi generosi e una grande flessibilità di utilizzo, con un abitacolo che può ospitare fino a sette passeggeri grazie alla terza fila di sedili opzionale. Il design mantiene un’impostazione robusta con richiami al mondo off-road, mentre l’abitacolo è stato aggiornato con una nuova architettura degli interni. Al centro dell’esperienza di bordo c’è il Superscreen, che riunisce le principali funzioni digitali della vettura e contribuisce a modernizzare l’ambiente dell’abitacolo.
Prezzo Mercedes GLB Hybrid
La nuova Mercedes GLB Hybrid è disponibile da subito sul mercato italiano. Il prezzo di partenza è fissato a 49.516 euro per la versione GLB 180 con allestimento Advanced e potenza di 136 cavalli. La gamma prevede quattro allestimenti. Si parte dalla versione Advanced, seguita da Advanced Plus, Premium e Premium Plus. I diversi allestimenti sono pensati per mantenere nel tempo il valore degli equipaggiamenti.
Approfondimento
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I consumi della nuova Mercedes GLB
Tra le versioni disponibili la GLB 180 rappresenta quella più orientata all’efficienza. I consumi dichiarati sono inferiori a 6 litri per 100 chilometri. Il sistema ibrido contribuisce a ottimizzare l’utilizzo dell’energia durante la marcia, mentre le soluzioni tecniche adottate dal motore puntano a migliorare il rendimento nelle condizioni di guida più comuni.
Mercedes GLB ibrida, le motorizzazioni
La nuova GLB Hybrid utilizza un motore benzina turbo quattro cilindri da 1.5 litri abbinato a un sistema mild hybrid a 48 Volt. Il motore elettrico integrato fornisce un contributo supplementare alla trazione e può erogare un incremento di potenza pari a 22 kW. Questo sistema consente una funzione di overboost che aggiunge una spinta supplementare di circa 30 cavalli nelle fasi di accelerazione. La gamma comprende tre livelli di potenza complessivi pari a 136, 163 e 190 cavalli. Il sistema ibrido è disponibile sia con trazione anteriore sia con trazione integrale 4MATIC. In questo modo la GLB Hybrid può essere configurata in base alle esigenze di utilizzo, dalla guida quotidiana su strada alle situazioni che richiedono maggiore motricità. Tra le soluzioni tecniche adottate dal motore c’è il ciclo Miller, utilizzato per migliorare l’efficienza soprattutto nelle condizioni di carico parziale, una situazione frequente nella guida quotidiana.
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