La nuova Mercedes GLB Hybrid entra in gamma affiancando la versione completamente elettrica. Il modello è già configurabile e ordinabile sul mercato italiano con un prezzo di partenza fissato a 49.516 euro nella variante GLB 180. La gamma propone tre livelli di potenza, trazione anteriore o integrale, abitacolo a cinque o sette post e quattro allestimenti

Con la nuova GLB Hybrid Mercedes introduce una variante elettrificata che amplia l’offerta del suv compatto senza rinunciare alla sua impostazione pratica e familiare. Il modello nasce per affiancare la sorella elettrica all’interno della gamma e propone una soluzione intermedia che combina motore termico e supporto elettrico. La vettura assicura spazi generosi e una grande flessibilità di utilizzo, con un abitacolo che può ospitare fino a sette passeggeri grazie alla terza fila di sedili opzionale. Il design mantiene un’impostazione robusta con richiami al mondo off-road, mentre l’abitacolo è stato aggiornato con una nuova architettura degli interni. Al centro dell’esperienza di bordo c’è il Superscreen, che riunisce le principali funzioni digitali della vettura e contribuisce a modernizzare l’ambiente dell’abitacolo.

Prezzo Mercedes GLB Hybrid La nuova Mercedes GLB Hybrid è disponibile da subito sul mercato italiano. Il prezzo di partenza è fissato a 49.516 euro per la versione GLB 180 con allestimento Advanced e potenza di 136 cavalli. La gamma prevede quattro allestimenti. Si parte dalla versione Advanced, seguita da Advanced Plus, Premium e Premium Plus. I diversi allestimenti sono pensati per mantenere nel tempo il valore degli equipaggiamenti. Approfondimento Mercedes CLA ibrida, la prova della berlina mild-hybrid

I consumi della nuova Mercedes GLB Tra le versioni disponibili la GLB 180 rappresenta quella più orientata all’efficienza. I consumi dichiarati sono inferiori a 6 litri per 100 chilometri. Il sistema ibrido contribuisce a ottimizzare l’utilizzo dell’energia durante la marcia, mentre le soluzioni tecniche adottate dal motore puntano a migliorare il rendimento nelle condizioni di guida più comuni.