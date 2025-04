La Ferrari elettrica, prezzo e data di presentazione della supercar

Dopo il suv (o meglio auto a ruote alte) Purosangue, scatta il conto alla rovescia per un'altra rivoluzione in casa Ferrari: l'auto 100% elettrica. Dovrebbe arrivare il 9 ottobre e secondo alcune indiscrezioni sarà una crossover dalle forme molto sportive, batteria da 100 kWh e una potenza complessiva vicina ai 1.000 CV. Incognita anche sul prezzo ma i rumors parlano di un listino superiore o vicino al mezzo milione di euro

E’ già scattato il conto alla rovescia per il 9 ottobre 2025, giorno nel quale saranno tolti i veli alla prima Ferrari elettrica della storia del Cavallino. Un modello e un momento storici per la casa automobilistica di Maranello che dopo la prima vettura a ruote alte entrerà anche nel segmento delle super sportive alla spina.

Il nome

La prima Rossa BEV potrebbe tra l’altro, avere un nome molto semplice ma allo stesso tempo esplicativo: Ferrari Elettrica. Questo è infatti uno dei nomi che il brand ha depositato all’ufficio brevetti e che al momento è accreditato per essere quello scelto per questo modello. Ancora si sa pochissimo della prima EV del Cavallino, con alcuni muletti che sono stati avvistati su strada ma che, tra coperture e camouflage, non hanno lasciato trasparire molto. La prima Ferrari elettrica dovrebbe comunque essere una crossover dalle forme molto sportive, con cinque porte e pronta ad ospitare almeno quattro persone.

I numeri

Sotto pelle dovrebbe esserci una batteria da 100 kWh abbinata ad una powertrain composta da tre motori elettrici, due sull’asse posteriore e uno all’anteriore anche se non è da escludere che si utilizzi anche una configurazione con quattro unità, due per asse. La potenza complessiva potrebbe toccare i 1.000 CV, con un’architettura a trazione integrale. Grande curiosità attorno al sound di questa vettura: considerato che il ruggito dei motori del Cavallino hanno rappresentato una parte importante del fascino di questo brand, il sistema messo a punto dai tecnici di Maranello dovrà essere in grado di offrire un ritorno in grado di soddisfare la clientela.