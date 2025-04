Car design award 2025, Ferrari 12Cilindri migliore auto di produzione

Altro successo per il centro stile di Maranello guidato da Flavio Manzoni. La Rossa berlinetta con motore termico da 830 cavalli conquista il premio di design 2025 nella categoria auto di produzione. Riconoscimenti anche per Renault nella categoria del Brand Design language e per il prototipo Lotus Theory 1 nella categoria delle concept cars. Il Car Design Award è considerato l’Oscar del design automobilistico mondiale, ideato nel 1984 su iniziativa della rivista Auto&Design.

Dopo il 2020, 2022 e 2023 Ferrari si aggiudica ancora una volta il Car Design Award, edizione 2025, nella categoria auto di produzione, con la sua Ferrari 12Cilindri. I team di design Lotus per la concept car Theory 1 e Renault per il suo Brand Design Language sono gli altri vincitori dell’Oscar del design automobilistico mondiale ideato nel 1984 su iniziativa della rivista Auto&Design. Il Car Design Award premia tre categorie: “Concept Cars”, “Production Cars” e “Brand Design Language” - quest’ultimo, riconoscimento assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio formale del marchio sull’intera gamma prodotto.

Ferrari 12Cilindri

La classifica completa Questi i primi tre classificati dell'edizione 2025, scelti tra una rosa di dieci finalisti per categoria. Concept cars: 1) il team di design Lotus per il progetto Theory 1 2) il design DS per la SM Tribute 3) il team di BMW per la Skytop, di Jaguar per la Type 00 e di Renault per la Emblème Production Cars: 1) il team di design Ferrari per la 12Cilindri 2) il design Bugatti per la Tourbillon 3) il team Kia per la EV3 Brand Design Language (premio al linguaggio di design dell'intera marca): 1) team Renault 2) i team di design di Dacia e Hyundai 3) i team di Cupra e Genesis

Renault vince la categoria del Brand Design language nei car design award 2025

Lotus Theory 1 si aggiudica la categoria delle concept cars

Le motivazioni della giuria CONCEPT CARS "La concept Theory 1 non solo si ispira a tre modelli iconici del passato Lotus - Type 72, Esprit ed Eleven - ma è anche fedele all'infinita ricerca di Colin Chapman per ridurre i componenti e quindi il peso. Innovazione, sostenibilità, tecnologia avanzata e un'esperienza di guida coinvolgente: il solo guardarla fa battere forte il cuore". PRODUCTION CARS "Nel design della 12Cilindri è condensata l'essenza storica delle Ferrari V12 degli anni Cinquanta e Sessanta, rivisitata tenendo conto delle esigenze aerodinamiche che oggi sono una scienza e non più solo un'intuizione. Un legame indissolubile con la tradizione che guarda al futuro e ha portato questo progetto a unire due anime: sportività ed eleganza, per un'icona fuori dagli schemi." BRAND DESIGN LANGUAGE "Renault Design ha intrapreso un percorso di rinnovamento audace, che unisce un'identità visiva forte alla capacità di innovare e integrare soluzioni sostenibili. Il suo nuovo linguaggio di design si distingue per espressività e personalità, sia applicato ai modelli inediti, sia quando reinterpreta in chiave contemporanea le icone del proprio passato per promuovere la mobilità elettrica".

La giuria I vincitori sono stati scelti da una giuria di esperti, giornalisti delle principali testate automobilistiche internazionali, per una valutazione obiettiva della scena mondiale del design automobilistico: Brasile: Paulo Campo Grande, Quatro Rodas, Editor Cina: Jun Miao, MJ CarShow, Chief Editor Corea del Sud: Kibeom Kim, Roadtest, Publisher & Editor in Chief Europa: Luca Ciferri, Automotive News Europe, Editor & Associate Publisher Francia: Stéphane Meunier, L'Automobile Magazine, Editor in Chief Germania: Michael Köckritz, Publisher, Editor-in-Chief and Creative Director Ramp.Space Giappone: Tetsuya Kato, Car Graphic, Publisher India: Dhruv Behl, AutoX, Founder & Managing Editor Italia: Silvia Baruffaldi, Auto&Design, Editor Regno Unito: Andy Franklin, Top Gear, Creative Director Spagna: Juan Carlos Payo Calderon, Mobilitas Group, General Director.