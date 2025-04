Salone dell'Auto di Shanghai 2025: programma, eventi e brand presenti

Oltre allo svelamento degli ultimi modelli, con un focus particolare sulle auto elettriche e ibride, esperti del settore terranno conferenze e workshop sulle ultime tendenze e innovazioni, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile. Verranno organizzati anche test drive per i visitatori, offrendo l'opportunità di provare in anteprima i nuovi modelli.

L'edizione 2025 del Salone dell'Auto di Shanghai si svolgerà dal 23 aprile al 2 maggio, presso lo Shanghai National Exhibition and Convention Center. La fiera sarà aperta al pubblico nei giorni finali, mentre i primi giorni saranno riservati agli addetti ai lavori e alla stampa. Al centro diversi temi come la sostenibilità, l'elettrificazione e le tecnologie emergenti nel settore automobilistico.

I brand presenti

Il Salone dell'Auto di Shanghai attirerà una vasta gamma di brand, sia locali che internazionali. Parteciperanno quasi 1.000 aziende provenienti da 26 paesi e regioni, con un'area espositiva totale di oltre 360.000 metri quadrati. Ecco alcuni dei principali marchi presenti e cosa sveleranno:



- Volkswagen:

Le tre joint venture cinesi di VW presenteranno tre concept car elettriche. I riflettori sono puntati su un modello elettrico notchback di FAW-Volkswagen, un SUV elettrico del segmento D con autonomia estesa grazie alla tecnologia range-extender (EREV) di SAIC VOLKSWAGEN e un SUV completamente elettrico di Volkswagen Anhui. Tutte e tre le concept car incarnano il nuovo DNA cinese di Volkswagen, sia in termini di tecnologia e design che in relazione ai tempi di sviluppo, che sono stati ridotti di oltre il 30%

- BMW

È la prima volta che il marchio espone a un salone esclusivamente nuovi modelli elettrificati. Le attrazioni principali sono la BMW i7 M70 xDrive completamente elettrica, nuovo modello top di gamma della BMW Serie 7, la BMW XM Label Red con sistema di trazione M HYBRID e una versione della BMW iX1 a propulsione puramente elettrica, sviluppata esclusivamente per i clienti cinesi. All'Auto Shanghai 2023 saranno esposte anche la BMW i Vision Dee e la MINI Concept Aceman, entrambe presentate in anteprima asiatica. I fan del marchio potranno ammirare l’intera gamma di modelli MINI: dalle icone come la MINI Cooper 3 porte e la Cooper 5 porte, fino all'ultima arrivata nella famiglia MINI, la MINI Aceman. L’attenzione di quest’anno è rivolta al sotto-marchio MINI John Cooper Works. Un'area dedicata alle corse, completamente in rosso, conferisce al segmento ad alte prestazioni un carattere dinamico unico, riflettendo in modo inconfondibile il DNA sportivo del marchio.

Tra gli altri anche Toyota, Mercedes-Benz, MG, Leapmotor, BYD, Xiaomi, Nio, Tesla e molti altri.

Per tutte le informazioni sul Salone d Shanghai, cliccate QUI.

Qui sotto potete vedere la mappa esatta dei padiglioni con la dislocazione delle varie case automobilistiche.