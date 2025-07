Ape Piaggio, da tre ruote tutto fare a mezzo da competizione

Il piccolo veicolo che per decenni è stato protagonista nelle campagne e nei paesi italiani si trasforma per due giorni in una due posti da gara

L’Ape Piaggio è a suo modo un’icona della mobilità. Non al pari della Vespa o di Fiat 500 e Panda ma comunque in grado di strappare un sorriso, evocare un ricordo e rappresentare un mezzo versatile per le famiglie italiane che almeno una volta, in una generazione, hanno utilizzato la piccola tre ruote per il lavoro o per qualche esigenza quotidiana. Il mezzo del marchio italiano è nato ufficialmente nel 1946, come una concept fatta debuttare dall’azienda di Pontedera al Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano debuttando sul mercato tra la fine del 1947 e gli inizi del 1948. Da quel momento è diventata una vera icona, di design e venendo riconosciuta a partire dagli anni Settanta anche come Apecar.

La trazione posteriore l’hanno resa un veicolo adatto anche a strade bianche e percorsi più difficoltosi e appartenendo alla categoria dei ciclomotori ha sempre ampliato la sua accessibilità anche ai più giovani, potendo essere guidata da coloro che possiedono la patente AM e quindi dai 14 anni. Pensi all’Ape dunque e ti viene in mente un mezzo per l’ultimo miglio, per il lavoro nelle campagne o nei vicoli stretti di un borgo. Difficile immaginare questo veicolo come una biposto da corsa eppure c’è chi ha voluto scrivere un’altra storia per l’iconico mezzo Piaggio rendendolo protagonista di una gara, a metà tra il goliardico e il competitivo.