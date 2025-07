Gilles Vidal alla guida del design di 14 brand Stellantis: la carriera

Il manager sarà da ottobre il nuovo responsabile del design per i marchi europei di Stellantis, succedendo a Jean-Pierre Ploué. Con oltre trent’anni di esperienza, ha lavorato per Citroën, Peugeot e Renault, firmando modelli come la Peugeot 208, 308 e 3008. In carriera ha ottenuto dieci premi internazionali, cinque dei quali nell'ambito del concorso European Car of the Year

Il ritorno di Gilles Vidal: il percorso nel design automobilistico

Gilles Vidal vanta oltre trent’anni di esperienza nel design automobilistico, di cui venticinque maturati all’interno dei marchi Citroën e Peugeot. Come sottolineato da Stellantis, è riconosciuto per il suo talento e per la sua capacità di innovare rispettando al tempo stesso l’identità storica dei brand con cui lavora. Dopo cinque anni trascorsi nel gruppo Renault, torna ora in Stellantis. Entrato in Citroën nel 1996, ha contribuito in modo decisivo alla realizzazione di modelli di grande successo dell'ultimo decennio, tra cui Peugeot 308, 3008 e 208, tutti premiati come European Car of the Year tra il 2015 e il 2019. In carriera ha ottenuto dieci riconoscimenti internazionali, cinque dei quali nell'ambito del concorso European Car of the Year. Tra le sue creazioni più rappresentative figurano SR1, Onyx ed e-Legend, considerati esempi di riferimento del design francese contemporaneo.



Il commento dei vertici di Stellantis

"Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Gilles in questo ruolo strategico. La sua profonda conoscenza della cultura automobilistica europea e la sua visione progettuale orientata al futuro saranno fondamentali per ridefinire la mobilità e rafforzare l'identità dei nostri marchi europei", ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l'area Enlarged Europe. "L'esperienza di Gilles sarà determinante per il futuro del Gruppo. È un designer di altissimo livello, i cui progetti hanno ottenuto cinque premi European Car of the Year nell'ultimo decennio. Proseguirà l'eccellente lavoro svolto da Jean-Pierre Ploué", ha aggiunto Ralph Gilles, chief design officer di Stellantis. Vidal ha commentato così il nuovo incarico: “Sono entusiasta di tornare alle origini entrando nuovamente in Stellantis. In un mondo in cui tecnologia e design devono procedere di pari passo per trasformare l'esperienza del cliente, sono pronto ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci attendono. Non vedo l'ora di collaborare con Jean-Philippe, Ralph e i loro team”.